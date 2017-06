Invitation aux médias - La ministre Charbonneau fera une annonce dans le cadre du programme Québec ami des aînés







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle fera une annonce dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay.

DATE : 6 juin 2017



HEURE : 10 h 30



LIEU : Centre de santé Marie-Paule Sioui-Vincent ?

40, rue Chef Simon-Romain

Wendake (Québec) G0A 4V0

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

