La première étude mondiale de Morningstar sur les rendements des investisseurs évalue l'impact du comportement des investisseurs et trouve que les plans d'épargne automatique produisent de meilleurs résultats







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur le placement, a publié aujourd'hui sa première étude mondiale sur les rendements des investisseurs: « Mind the Gap 2017 », qui mesure les résultats obtenus par l'investisseur moyen dans un fonds et l'impact que le comportement des investisseurs peut exercer sur les résultats des placements. Cette étude utilise la méthodologie Morningstar des rendements des investisseurs (Morningstar Investor Returns) pour obtenir un taux de rendement pondéré en dollars d'un fonds qui incorpore l'effet des entrées et sorties de liquidités provenant des achats et des ventes, ainsi que l'accroissement des actifs d'un fonds. Le « gap » (écart) représente le manque à gagner entre les rendements des fonds pondérés en dollars et dans le temps, reflétant le bien-fondé avec lequel les investisseurs ont décidé de leurs échéances de placement.

Au cours de la période de cinq ans qui s'est terminée le 31 décembre 2016, l'étude a trouvé que les rendements des investisseurs du monde entier ont varié par rapport aux rendements déclarés, d'une fourchette annuelle moyenne allant de -1,40 à 0,53 pour cent. Toutefois, les investisseurs ont atteint de meilleurs résultats lorsqu'ils ont utilisé des programmes de placement systématiques et investi dans des fonds moins coûteux. L'étude s'inspire de données préliminaires Morningstar sur des fonds communs à capital variable provenant d'Australie, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Luxembourg, du Royaume-Uni, de Singapour et de Taiwan, et calcule les rendements moyens des investisseurs pondérés selon les actifs et les rendements totaux moyens des fonds. Morningstar a aussi testé quatre facteurs et leur effet sur les rendements des investisseurs : le ratio de dépenses, le risque, l'écart-type et la durée de fonction du gestionnaire.

« Des cotisations régulières aux plans d'épargne et les rééquilibrages automatiques se sont avérés décisifs pour générer des rendements des investisseurs positifs dans des pays comme l'Australie, la Corée du Sud et les États-Unis », a dit Russell Kinnel, président du comité de cotation nord-américain de Morningstar et rédacteur de Morningstar FundInvestor. Étant donné que les plans d'épargne offrent en nombre croissant une option de placement automatique, les investisseurs ont également de plus en plus accès aux fonds les moins coûteux. Nos recherches démontrent que, si on faisait un tri fondé sur les frais, les fonds les moins coûteux produisent de meilleurs rendements des investisseurs dans tous les domaines, tendance qui s'est révélée aux États-Unis et au Luxembourg.

Les points saillants de cette étude sont les suivants :

Les Singapouriens ont été ceux qui ont connu le plus grand écart négatif du rendement des investisseurs, à -1,40 pour cent par an pour les cinq ans qui se sont terminés en décembre 2016. En revanche, les investisseurs dans les fonds de pension australiens ont bénéficié de l'écart positif le plus grand, à 0,53 pour cent par an.

L'écart du rendement des investisseurs aux États-Unis a diminué de 54 à 37 points de base annualisés sur 10 ans pour les 10 années qui se sont terminées en 2016, ce qui indique que les investisseurs font moins de mauvais choix dans leurs mises de synchronisation du marché.

Toutes catégories de fonds confondues, le fonds canadien moyen a gagné 8,42 pour cent au cours de la période de cinq ans, contre 7,33 pour cent pour l'investisseur moyen dans les fonds, soit un écart de 1,09 pour cent. Cette disparité a été la troisième plus grande parmi les sept grands marchés de fonds sur lesquels portait l'étude.

Les rendements annuels des investisseurs se sont avérés positifs pour les fonds d'allocation aux États-Unis à 0,05 pour cent, les fonds de pension australiens à 0,53 pour cent et les fonds à revenu fixe de la Corée du Sud à 0,47 pour cent. Ces pays offrent tous les véhicules de placement avec des cotisations ou des options de paiement automatiques qui gardent les investisseurs dans le droit chemin et les empêchent de prendre des décisions imprudentes de synchronisation du marché.

Les rendements des investisseurs, groupés par ratios de dépenses, baissent alors que le coût des fonds augmente, souvent d'une marge supérieure à la différence de coût.

Ce rapport de recherche est disponible ici et un article sur Morningstar.ca peut être consulté ici. L'étude américaine sur les rendements des investisseurs est disponible dans le numéro de mai 2017 de Morningstar FundInvestor. L'équipe Morningstar de recherche sur les gestionnaires publiera ses études approfondies sur les rendements des investisseurs pour l'Asie, l'Australie, le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et le Royaume-Uni en 2017.

Morningstar compte environ 130 analystes de recherche sur les gestionnaires dans le monde entier, qui couvrent environ 4 270 fonds. La société fournit des données sur environ 217 000 fonds communs à capital variable, 11 600 fonds à capital fixe, et 14 100 produits négociés et cotés en bourse au 31 mars 2017.

À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est une filiale canadienne de la société de Chicago Morningstar, Inc, un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 200 milliards $ US d'actifs en délibéré et sous gestion au 31 mars 2017. La société est implantée dans 27 pays.

Le Groupe Morningstar de recherche sur les gestionnaires est composé de plusieurs filiales en propriété exclusive de Morningstar, Inc., notamment, mais sans s'y limiter, Morningstar Research Services LLC. Les Cotes des analystes sont subjectives par nature et ne devraient pas être utilisées comme seule base des décisions de placement. Les Cotes des analystes se fondent sur les attentes actuelles du Groupe Morningstar de recherche sur les gestionnaires en matière d'événements futurs et comportent donc des risques inconnus et des incertitudes qui pourraient empêcher ces attentes de se concrétiser ou susciter des événements présentant d'importantes différences par rapport à ces attentes. Les Cotes des analystes ne sont pas des garanties et ne devraient pas être considérées comme une évaluation de la solvabilité d'un fonds ou de ses titres sous-jacents. Ce communiqué de presse ne devrait pas être considéré comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de ces titres.

