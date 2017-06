BRP célèbre le 10e anniversaire de Can-Am Spyder avec un événement retrouvailles et dévoile des éditions spéciales







BRP (TSX:DOO) a accueilli cette fin de semaine près de 3 000 propriétaires de Can-Am Spyder et autres invités des quatre coins du monde à son siège social de Valcourt, au Québec, pour un événement Retrouvailles Can-Am Spyder 10e anniversaire. Cet événement marque le plus grand rassemblement de propriétaires de l'histoire de la marque, inaugurée en 2007.

Les festivités ont débuté par le dévoilement de trois modèles Can-Am Spyder édition spéciale, conçus pour souligner cet important jalon, notamment l'édition RT Limited 10e anniversaire, l'édition F3 Limited 10e anniversaire et l'édition F3-S 10e anniversaire. Les modèles commémoratifs présentent chacun des finis noir de jais métallique et or liquide satiné de première qualité, un élégant piquage avec logo 10e anniversaire en relief, un splendide logo Can-Am or satiné et un exceptionnel modèle de roues à motif en Y. Ces modèles exclusifs seront fabriqués sur commande et BRP a commencé à remplir son carnet aussitôt après l'annonce.

« Les modèles de collection célèbrent dix années de redéfinition de la liberté sur la route, indique Josée Perreault, vice-présidente principale de Can-Am Spyder. Depuis le tout début, les propriétaires de Can-Am Spyder, qui comptent aujourd'hui plus de 100 000 personnes, sont des passionnés du pouvoir unique des Spyder à combiner l'euphorie du grand air à la stabilité et à la sécurité de son architecture en Y. »

Après le dévoilement des nouveaux produits, les participants à l'événement ont bénéficié d'un accès privilégié au Centre Design et Innovation primé de BRP, aux installations de recherche et développement, à l'usine Can-Am Spyder et au musée J. Armand Bombardier mondialement reconnu. Toutes les activités de la fin de semaine étaient à vocation sociale, y compris les randonnées guidées, les célébrations et les occasions de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts.

« Célébrer ce jalon avec tant de propriétaires de Can-Am Spyder était tout simplement incroyable, révèle Josée Perreault, vice-présidente principale de Can-Am Spyder. Nous nous efforçons depuis les dix dernières années de démocratiser la route et d'inciter les gens à conduire et explorer ensemble. Nous avons accueilli les conducteurs novices, les motocyclistes chevronnés qui ont opté pour les modèles Spyder, les femmes qui ont quitté leur place de passager pour prendre le contrôle et plus encore. Cet événement représentait véritablement toutes les personnes passionnées des Can-Am Spyder. »

Des milliers de personnes deviennent propriétaires d'un Spyder chaque année et forgent des amitiés durables en adhérant à un club de propriétaires de Spyder ou simplement en prenant la route et en rencontrant d'autres adeptes de la liberté. Certains des nombreux clubs de propriétaires à l'échelle de la planète ont cheminé ensemble pour se rendre à l'événement Retrouvailles, en traversant parfois les États-Unis et le Canada.

On retrouve aujourd'hui des modèles Can-Am Spyder adaptés à tous les modes de vie et incarnant tous les rêves d'aventure. Depuis l'inauguration du premier modèle Spyder, BRP a élargi sa gamme Can-Am afin de répondre aux nombreux besoins et goûts de sa clientèle. Apprenez-en plus en visitant le site www.canamspyder.com.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP soutient sa gamme de produits avec son secteur de pièces dédiées, d'accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

