Matamec annonce la clôture de la vente de ses redevances à Metalla







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Matamec Explorations inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) est heureuse d'annoncer la clôture de l'entente de vente et d'achat avec Metalla Royalty & Streaming Ltd. («Metalla») pour la vente de ses redevances sur la propriété Hoyle-Matheson Royalties (HMR) et la propriété Montclerg.

Le prix d'achat payé pour les redevances est constitué de 500 000 $ en espèces et de deux millions (2 000 000) d'actions de Metalla évaluées à 0,50 $ par action. Matamec a reçu également des bons de souscription pour acheter une autre action d'un million (1 000 000) de Metalla à 0,75 $ l'action pour une période de deux ans. Les actions et les bons de souscription ne peuvent être échangés 12 mois à compter de la date de clôture.

« Avec la vente de ces redevances, Matamec pourra concentrer ses efforts sur l'exploration de ses propriétés minières», a déclaré André Gauthier, président et chef de la direction de Matamec. « Nous pouvons continuer à développer le potentiel de nos propriétés dans notre portefeuille Or, ainsi que pour les métaux liés à l'énergie et à la technologie dans les propriétés détenues dans son portefeuille Énergie ».

Coentreprise terres rares Kipawa : Entente sur l'utilisation des fonds

Matamec annonce également qu'elle a conclu une entente avec Ressources Québec, actionnaire de Matamec et partenaire dans la Coentreprise terres rares Kipawa (la « Coentreprise), pour l'utilisation d'une somme de 200 000$ du compte conjoint de la Coentreprise aux fins de ses opérations courantes. Matamec s'est engagée à rembourser cette somme au plus tard le 13 novembre 2017. Afin de garantir le remboursement de cette somme, Matamec a consenti une hypothèque sur certains crédits d'impôts à recevoir pour les années 2015 et 2016, et mis en gage certaines valeurs mobilières.

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de veloppement : l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium (Tansim-100%), du cobalt (Fabre-100%), du nickel-cobalt-platinoïdes (Vulcain-100%) et des terres rares (Kipawa-72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or dans 6 propriétés, incluant les propriétés Matheson JV (50%) et Matheson-Pelangio (100%) situées à l'est de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, la propriété Valmont (100%) au Québec, ainsi que dans trois propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord dans des environnements géologiques similaires à certaines en mines en production. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) situées dans le secteur de la mine Éléonore à la Baie-James, et la propriété Casa-Detour (100%) située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué ».

Visitez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/MatamecInc

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 08:33 et diffusé par :