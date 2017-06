CF Galeries d'Anjou accueillera trois grands détaillants en 2017







WINNERS, Saks Fifth Avenue OFF 5TH et Old Navy ouvriront de nouvelles succursales à Montréal

MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW/ - Cadillac Fairview et Ivanhoé Cambridge, les deux copropriétaires de CF Galeries d'Anjou, sont heureux d'annoncer que trois détaillants se joindront au centre commercial plus tard cette année.

« Nous sommes ravis d'ajouter trois nouveaux détaillants dynamiques au mix de détaillants de CF Galeries d'Anjou, » affirme Brian Salpeter, vice-président principal, Développement de Cadillac Fairview. « Chez Cadillac Fairview, nous cherchons constamment des moyens de bonifier l'expérience dans nos centres commerciaux. Ces ajouts témoignent de notre engagement continu à fournir à nos clients la meilleure expérience de commerce de détail qui soit dans sa catégorie, et s'appuient sur notre désir de demeurer un chef de file dans un secteur marqué par la concurrence. »

WINNERS et Saks Fifth Avenue OFF 5TH ouvriront leurs portes à CF Galeries d'Anjou en août 2017, et Old Navy leurs portes en octobre 2017, à l'emplacement autrefois occupé par Target.

Saks Fifth Avenue OFF 5TH est une destination de magasinage haut de gamme offrant des marques griffées à des prix réduits intéressants. De son côté, les magasins Old Navy sont reconnus pour leur collection de vêtements incontournables pour toute la famille.

WINNERS est un détaillant à prix réduit qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel sur une gamme changeante de marques et de tendances et qui réunit mode, marques, qualité et coût.

Ces ajouts récents au mix de détaillants du centre commercial renforcent l'investissement continu de Cadillac Fairview et d'Ivanhoé Cambridge dans le centre et dans Montréal. En 2013, nous avons complété un projet d'expansion et de réaménagement au coût de 86 millions de dollars à CF Galeries d'Anjou, dans le cadre duquel nous avons accueilli les détaillants haut de gamme Simons et Sephora et avons effectué des travaux de rénovation dans le magasin La Baie d'Hudson. Pour en savoir plus, consultez le cfgaleriesdanjou.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 300 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à plus de 28 milliards de dollars, compte plus de 38 millions de pieds carrés de superficie locative dans 67 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés respectifs.

Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.Pour plus de renseignements, visitez : ivanhoecambridge.com.

