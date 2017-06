Journée mondiale de l'environnement - Rapprocher les gens de la nature







QUÉBEC, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale de l'environnement, le gouvernement du Québec invite la population à partir à la découverte des merveilles naturelles du Québec, à apprécier leur beauté et leurs bienfaits et à répondre à l'appel lancé pour les protéger.

Le thème de l'événement cette année est « Rapprocher les gens de la nature ». Il évoque ce lien très fort qui existe entre l'environnement naturel et les humains. En effet, si la nature est indispensable à notre survie, la nature dépend de plus en plus de la manière dont la société en prend soin. Dans un contexte où les changements climatiques représentent une menace de plus en plus tangible, la Journée mondiale de l'environnement est là pour rappeler à toutes et tous que l'on doit prendre des mesures pour conserver et protéger l'environnement naturel. L'objectif de cette journée est de générer, à partir d'actions individuelles, un impact collectif réel et durable sur la planète.

Citation :

« Lorsqu'il est question de protection de l'environnement, chaque geste compte. C'est Jacques Cousteau qui a dit : "On aime ce qui nous a émerveillés, et on protège ce que l'on aime". Aujourd'hui et tout au long de l'année, laissons-nous inspirer par cette grande et belle nature et posons, ensemble, autant de petits que de grands gestes pour la protéger. C'est ainsi que nous assurerons la qualité de vie de nos enfants et des générations à venir. Faisons-le pour eux. »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

La Journée mondiale de l'environnement est un événement emblématique des Nations Unies qui promeut la sensibilisation et l'action en faveur de l'environnement partout dans le monde. Devenue au fil des années l'une des plateformes mondiales majeures de sensibilisation du grand public au milieu naturel, elle est célébrée par plus d'un million de personnes dans plus de 100 pays.

Chaque année, la Journée mondiale de l'environnement est organisée par un pays hôte différent, où se déroulent les célébrations officielles. Le Canada est l'hôte de l'événement en 2017.

