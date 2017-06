Avis aux médias - La GRC coanime un souper de l'amitié dans le cadre du ramadan







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le 4 juin 2017, au Collège des Forces canadiennes à Toronto, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Inter-cultural Dialogue Institute (IDI) ont coanimé un premier souper de l'amitié GRC/IDI dans le cadre du ramadan. Cette rencontre était un geste de respect mutuel et de partenariat entre la collectivité et les forces de l'ordre.

Les chefs de police et des dignitaires de la fonction publique étaient présents à cette occasion, qui comprenait également la célébration du 150e anniversaire du Canada.

L'IDI travaille de près avec la GRC et d'autres partenaires policiers de la région du Grand Toronto afin de promouvoir la cohésion sociale, les échanges interpersonnels, le respect et la compréhension mutuelle entre les gens en employant le dialogue et la collaboration. Le Groupe de la mobilisation des communautés de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC a été proactif dans l'établissement de relations de confiance au sein de la communauté afin de susciter de l'engagement et d'implanter des programmes communautaires.

« Il s'agit d'une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir échanger avec tant de personnes des communautés diversifiées que nous soutenons », a déclaré Lise Crouch, officière responsable adjointe des enquêtes criminelles de la Sécurité nationale. « Ce type d'événement permet de lever les obstacles pour nos policiers, qui sont non seulement membres de la police, mais aussi d'une multitude de communautés qu'ils soutiennent lorsqu'ils sont en service ou non. Ce souper de l'amitié met en valeur la force de la collaboration et du respect. »

