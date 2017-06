Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement







OTTAWA, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de l'environnement :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour souligner la Journée mondiale de l'environnement - une occasion de se rapprocher de la nature et de renouveler notre engagement à bâtir un monde plus propre et plus durable pour les générations à venir. Cette année, le Canada sera l'hôte des célébrations mondiales officielles pour la première fois. Nous sommes fiers de célébrer notre environnement commun et de travailler avec nos partenaires des quatre coins du monde pour laisser un monde plus propre et plus sain à tous nos enfants.

« Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année - Rapprocher les gens de la nature - nous encourage à sortir dehors, à apprécier les écosystèmes sains qui contribuent à notre bien-être et à faire notre part pour protéger la planète que nous partageons.

« La Journée mondiale de l'environnement nous rappelle que nous avons tous une responsabilité envers notre environnement, et que nous avons également tous un rôle à jouer pour le préserver et le protéger. Plus que jamais, le Canada s'engage à faire preuve de leadership à l'échelle internationale pour lutter contre les changements climatiques et pour soutenir la création d'une économie axée sur la croissance propre. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux pour nous attaquer aux problèmes environnementaux auxquels nous faisons face en tant que communauté mondiale.

« Le Canada a pris des mesures importantes en vue de protéger l'environnement et d'encourager la création d'une économie axée sur la croissance propre. Nous avons adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, nous avons lancé le Plan de protection des océans et nous continuons d'aider les pays en développement à atténuer les effets des changements climatiques et à s'y adapter. Malgré tous les progrès réalisés, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Notre gouvernement s'engage à travailler avec les gens d'ici et de partout dans le monde, y compris les jeunes et les Autochtones, pour trouver des solutions concrètes et efficaces afin de résoudre les problèmes environnementaux.

« Aujourd'hui, je demande à tous les Canadiens et aux gens du monde entier de se rappeler que nous partageons une seule et même planète. Les changements climatiques vont au-delà des frontières, et rares sont les défis d'une telle envergure mondiale. L'avenir de nos enfants dépend de notre réponse immédiate et collective. »

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 08:00 et diffusé par :