AVIS AUX MÉDIAS - Krown se fixe comme objectif de laver un nombre sans précédent de voitures pour un organisme de bienfaisance







Lavothon de bienfaisance pancanadien au profit de la Fondation Rêves d'enfants

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Le 17 juin 2017, Krown, l'entreprise qui offre la meilleure protection antirouille au Canada, tentera d'établir un nouveau record du monde du plus grand nombre de véhicules lavés par une entreprise en une seule journée lors du lavothon annuel Un lavage pour un rêve de Krown. En 2016, les employés de Krown ont lavé plus de 4 600 voitures - une réussite dont cette entreprise est très fière! Cette année, tous les centres Krown participants sont prêts à battre le record mondial de 6 277 véhicules lavés afin de recueillir des fonds pour la Fondation Rêves d'enfants du Canada.

Pour la somme de 10 $, les Canadiens pourront faire laver leur véhicule à la main tout en étant assurés que le montant recueilli sera entièrement versé aux chapitres régionaux de la Fondation Rêves d'enfants du Canada en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

Détails au sujet du lavothon Un lavage pour un rêve de Krown

QUI :

Les porte-parole suivants seront disponibles pour une entrevue :



Freeman Young , président de Krown Rust Control

, président de Krown Rust Control Certains propriétaires de centres Krown de l' Ontario , du Québec et des provinces de l'Atlantique

, du Québec et des provinces de l'Atlantique Des familles récipiendaires d'un rêve de la Fondation Rêves d'enfants qui peuvent raconter leur expérience

QUOI :

Le lavothon Un lavage pour un rêve de Krown est un événement pancanadien de collecte de fonds organisé pour appuyer la Fondation Rêves d'enfants. Tous les profits générés lors de cet événement serviront à accorder d'autres rêves.

OÙ :

Plus de 200 détaillants Krown à travers le pays offrent aux Canadiens des services de protection contre la rouille. Pour trouver le centre Krown le plus près, consultez le site http://www.krown.com.

QUAND :

Le samedi 17 juin 2017, de 9 heures à 14 heures, heure locale

COMMENT CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE :

Les journalistes qui veulent assister à un lavothon Un lavage pour un rêve de Krown dans leur localité ou qui désirent planifier une entrevue peuvent confirmer leur présence à mimi.roy@energipr.com. Les Canadiens qui souhaitent appuyer la Fondation Rêves d'enfants en faisant laver leur véhicule peuvent se rendre dans un centre Krown de leur région le 17 juin 2017. Pour trouver un centre Krown dans votre localité, consultez le site www.krown.com, et pour faire un don en ligne, consultez le site de la Fondation Rêves d'enfants à www.revesdenfants.ca et cliquez sur l'onglet « Donner ».

Vous pouvez également suivre le déroulement du lavothon Un lavage pour un rêve de Krown sur les médias sociaux via la page Facebook www.facebook.com/krown et le fil Twitter www.twitter.com/krownrust en utilisant le mot-clic #Lavagepourunreve.

À propos de la Fondation Rêves d'enfants du Canada :

La Fondation Rêves d'enfants est le plus important et l'unique organisme de bienfaisance canadien voué à la réalisation des rêves des jeunes Canadiens âgés de 3 à 17 ans atteints d'une maladie potentiellement mortelle. La Fondation Rêves d'enfants travaille sans relâche depuis plus de 30 ans, et durant cette période, elle a permis à près de 25 000 enfants et à leurs familles de réaliser leur plus grand rêve - ce qui représente trois rêves par jour, chaque jour de l'année!



La Fondation Rêves d'enfants possède des bureaux de division ainsi que du personnel professionnel dans chaque province canadienne. Chaque famille récipiendaire d'un rêve reçoit l'aide d'un coordonnateur expérimenté qui voit à tous les détails de l'organisation du rêve afin de répondre aux besoins particuliers de l'enfant et de sa famille. Les rêves de voyage incluent tous les frères et soeurs de l'enfant âgés de moins de 21 ans qui vivent avec leurs parents, et les familles peuvent voyager l'esprit tranquille grâce à l'assurance voyage exclusive offerte par la Croix Bleue.



La Fondation Rêves d'enfants reçoit également des demandes de rêves pour des enfants atteints de maladies neurologiques ou génétiques graves grâce aux liens solides qu'elle entretient avec la communauté médicale. Les demandes de rêves augmentent d'année en année, et grâce à la générosité de nos donateurs, il n'y a pas de liste d'attente pour les petits qui désirent réaliser leur rêve.



Aujourd'hui plus que jamais, nous encourageons les Canadiens à faire un don pour appuyer la Fondation Rêves d'enfants. Aidez-nous à concrétiser le prochain rêve d'un enfant. Pour en savoir davantage et pour faire un don, visitez le site www.revesdenfants.ca.

