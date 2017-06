Passport Systems, Inc. signe une lettre d'intention concernant la vente de scanners SmartScan 3Dtm à l'administration des douanes vietnamiennes







Cette lettre d'intention prévoit la vente pour 1 milliard de dollars de 18 scanners SmartScan 3Dtm

N. BILLERICA, Massachusetts, 5 juin 2017 /PRNewswire/ -- Passport Systems, Inc. (Passport) a annoncé aujourd'hui qu'une étape importante avait été franchie dans la sécurité du fret international, après que la société a signé une lettre d'intention avec 216 Company JSC pour la vente de 18 scanners SmartScan 3Dtm au Département général des douanes du Vietnam. Les scanners SmartScan 3Dtm sont dotés du système d'inspection automatisée du fret le plus sophistiqué au monde, car il est capable de détecter les menaces radiologiques ? même avec un blindage ? avec une rapidité et une précision inégalées.

A la différence des systèmes actuels d'inspection du fret qui ne dépendent que des yeux des opérateurs pour détecter les activités de contrebande, un scanner SmartScan 3Dtm utilise une technologie perfectionnée pour scruter le fret en fonction de ses propriétés matérielles. Il cible et détecte les matériaux qui présentent un intérêt, et prévient l'opérateur en cas de soupçon de contrebande, tout en offrant une localisation en 3 dimensions ? le tout sans ouvrir le container. Non seulement le système est capable de détecter automatiquement des matières nucléaires, des explosifs, de la drogue, des agents neurotoxiques, des pièces pour armes à feu et d'autres articles de contrebande, il peut également faire la différence entre l'eau et l'alcool. Ces technologies dépassent de loin les systèmes qui sont actuellement déployés dans les ports, dans le pays ou à l'étranger.

« Passport est heureux d'annoncer son partenariat avec 216 Company JSC et l'administration des douanes vietnamiennes », explique Dr. Robert Ledoux, président, PDG et directeur de Passport Systems, Inc. « L'achat, l'installation et l'utilisation de ces scanners profite aussi bien aux Etats-Unis qu'au Vietnam. Ce scanner permet de renforcer la sécurité internationale tout en améliorant les échanges commerciaux, et il crée un grand nombre d'emplois. Nous sommes impatients de travailler ces prochaines années avec le Département général des douanes du Vietnam ».

En 2006, le Congrès a adopté le SAFE Port Act, qui engage les Etats-Unis à créer des partenariats avec des nations étrangères dans le but de renforcer la sécurité du fret à destination des Etats-Unis, avant qu'il arrive sur les côtes. Cette législation a été votée avec le large soutien des deux partis, car il est de plus en plus nécessaire de protéger nos ports et de renforcer la sécurité nationale. Et c'est inspiré par le SAFE Port Act que Passport a mis au point le scanner SmartScan 3Dtm.

Signe manifeste de leur volonté de répondre à toutes les exigences en matière de sécurité du fret aux Etats-Unis et de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, 216 Company JSC et le Département général des douanes du Vietnam ont fait part de leur intention d'acheter des scanners SmartScan 3Dtm avec la signature de cette lettre d'intention. L'exécution de cet accord renforcera la sécurité du fret tant pour les Etats-Unis que pour le Vietnam, avec des effets positifs pour la sécurité nationale des deux pays. En outre, la technologie du scanner SmartScan 3Dtm contribuera à déjouer les tentatives de contrebande et de trafic dans les ports, et permettra de mieux prélever les droits et taxes à l'importation. Grâce à ce système, les marchandises transiteront rapidement par les ports vietnamiens ? un plus pour les entreprises américaines qui travaillent avec le Vietnam ? et le commerce entre les deux nations devrait s'en trouver renforcé.

A propos de Passport Systems

Passport Systems a été fondé pour développer et commercialiser de nouvelles technologies dans le but de répondre aux menaces pesant sur le monde depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Fondé par une équipe de technologues et entrepreneurs du MIT, Passport Systems est fier d'avoir développé deux lignes de produits avant-gardistes : les systèmes d'inspection automatisée du fret SmartScan 3Dtm, qui reposent sur la technologie de fluorescence à résonance nucléaire, et le système de détection de radiations en réseau SmartShieldtm, qui utilise des algorithmes de fusion de données avancés. Pour de plus amples détails sur Passport Systems et ses produits et services, veuillez consulter www.passportsystems.com, et suivez-nous sur Twitter à @PassportSys et sur Facebook à https://www.facebook.com/PassportSys/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/519344/Passport_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 07:38 et diffusé par :