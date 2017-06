Century Bridge Capital annonce le retrait du deuxième investissement en coentreprise avec Jingrui Holdings







Les investisseurs recevront les produits rapatriés de l'ensemble résidentiel de Chine

BEIJING et DALLAS, le 5 juin 2017 /PRNewswire/ -- Century Bridge Capital a annoncé aujourd'hui avoir retiré et rapatrié avec succès les produits de son investissement à Ningbo, en Chine. Le fonds a clos son investissement dans l'aménagement de 840 unités d'un montant de 122 millions $ en mars 2016 en coentreprise avec le promoteur national coté à la bourse de Hong Kong, Jingrui Holdings. L'investissement représente le deuxième investissement résidentiel en coentreprise de Century Bridge avec Jingrui suite à son premier investissement avec Jingrui à Wuxi, en Chine, dont il s'est retiré au mois de décembre 2016.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/518175/Century_Bridge_Capital_Ningbo_development.jpg

Situé dans un centre établi déjà en place à Ningbo, l'aménagement est la phase III d'un projet continu fructueux et a bénéficié des ressources existantes du projet. Le projet est idéalement situé à proximité du métro et d'autobus, du centre commercial Yintai Plaza de 170 000 mètres carrés accueillant 200 boutiques ainsi que d'un hôtel adjacent de 130 000 mètres carrés et d'un espace de bureau. Un éventail complet d'établissements scolaires et médicaux est également présent dans un rayon de trois kilomètres du projet.

Commentant le projet de Ningbo et la façon dont il illustre la stratégie d'investissement de sa société, le PDG de Century Bridge, Tom Delatour, a noté : «?Un composant essentiel et différenciateur de notre stratégie est que notre équipe de professionnels de l'immobilier situés localement travaille avec des partenaires expérimentés chinois en coentreprise. Jingrui s'est révélé être un partenaire de choix pour nous avec cette stratégie, et avec lui, nous avons travaillé de concert sur des projets à la fois à Wuxi et à Ningbo.?»

Le président de Century Bridge, Wei Deng, a ajouté : «?Le succès et le calendrier du retrait de notre deuxième investissement avec Jingrui démontrent la valeur croissante issue de notre présence établie en Chine et le bénéfice de nos relations avec nos partenaires chinois. L'association de disciplines locales d'aménagement de partenaires tels que Jingrui aux pratiques en matière de gestion et de production de rapports requises par les investisseurs institutionnels mondiaux nous permet d'identifier et de mettre en oeuvre des opportunités d'aménagement de premier choix tel que les projets de Ningbo et Wuxi. Comme source de capital supplémentaire, en combinaison avec les objectifs alignés de nos projets, nous sommes bien positionnés pour capitaliser sur les opportunités d'investissements de suivi avec nos partenaires en aménagement chinois, ainsi que pour atteindre les retombées financières que nous visons pour nos investisseurs.?»

Century Bridge Capital est une société de capital-investissement qui possède des bureaux à Dallas au Texas et à Pékin en Chine. La société est axée exclusivement sur les investissements dans le secteur de l'immobilier résidentiel destiné à la classe moyenne dans les villes chinoises en plein essor de deuxième catégorie.

