Course pour les Femmes PHARMAPRIX AIMEZ. VOUS. remet 180 000 $ à la Fondation de L'Hôpital général de Montréal et de ses programmes de santé pour les femmes







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - Cette fin de semaine, plus de 1 100 coureurs se sont réunis au Quai de l'Horloge, autour d'Alexandra Diaz et de Sophie Prégent, fières ambassadrices du programme PHARMAPRIX AIMEZ.VOUS., lors de la Course pour les Femmes soulignant l'importance de la santé mentale pour « un esprit sain dans un corps sain ». L'événement a permis d'amasser 180 000 $ au profit de la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal et ses programmes de santé pour les femmes.

Pharmaprix est fière de faire de la santé des femmes une priorité en organisant sa Course pour les Femmes, une course annuelle se déroulant dans des villes à l'échelle du pays, afin d'amasser des fonds pour des organisations destinées à aider les femmes souffrant de problèmes de santé mentale. Bien que la sensibilisation à la santé mentale connaisse une croissance avec les années, il faut lui accorder encore plus d'importance. La Course pour les Femmes PHARMAPRIX AIMEZ.VOUS. encourage ainsi les femmes québécoises à pratiquer une activité physique qui aide le traitement de la dépression.

SOURCE Pharmaprix

