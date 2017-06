/R E P R I S E -- Invitation de presse - Inauguration de la nouvelle caserne de pompiers et annonce d'un projet d'infrastructures à Fermont/







FERMONT, QC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le maire de la Ville de Fermont, M. Martin St-Laurent, invitent les représentants des médias à l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers le lundi 5 juin. Ils profiteront de l'occasion pour annoncer une aide financière pour un projet d'infrastructures liées à l'eau.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 5 juin 2017

Heure : 10 h 30

Endroit : Caserne de pompiers 21, rue Le Carrefour Fermont

