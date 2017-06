NOVACAP annonce un partenariat avec Kingsdown Canada (Owen & Company Limited)







TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - NOVACAP, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Owen & Company Limited ("Kingsdown Canada"), un leader dans la fabrication de matelas . Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Kingsdown Canada, dont le siège social est à Toronto, en Ontario, fabrique et vend des matelas de luxe fabriqués à la main aux détaillants nationaux de meubles, aux grands magasins, aux entreprises spécialisées indépendantes et aux chaînes hôtelières en Amérique du Nord. Kingsdown Canada fabrique des matelas pour ses propres marques ainsi que pour des marques privées, tous fabriqués avec fierté au Canada.

« Nous sommes très heureux de nous associer à NOVACAP », a déclaré Michael James, président et chef de la direction de Kingsdown Canada. « Nous avons sélectionné ce partenaire en raison de son expertise opérationnelle ainsi que pour son savoir-faire éprouvé. Nous croyons que l'équipe de Novacap fournira un soutien inestimable à notre entreprise alors que nous amorçons une nouvelle étape de notre croissance. »

Selon Marc Paiement, Associé senior chez Novacap, « Kingsdown est une réussite canadienne et présente un bon nombre des critères que nous recherchons dans un investissement, y compris celui de nous associer à une équipe de direction aguerrie ainsi que celui d'investir dans une entreprise à fort potentiel de croissance. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe et de stimuler la croissance de l'entreprise dans ses marchés actuels et dans son expansion vers de nouveaux marchés. »

À propos de Kingsdown Canada (Owen & Company Limited)

Fondée en 1995, Kingsdown Canada exploite trois installations de fabrication au Canada, stratégiquement situées à Toronto, à Calgary et à Vancouver. La société, qui est soutenue par une équipe de direction talentueuse et hautement expérimentée, bénéficie de relations solides et d'une clientèle fidèle qui regroupe les plus grands détaillants de matelas au Canada. Kingsdown Canada est un chef de file de l'innovation dans l'industrie du sommeil et détient de nombreux brevets pour ses produits.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, NOVACAP est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 1,6 milliard $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, NOVACAP est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

