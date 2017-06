/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le lundi 5 juin 2017/







OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW/ - Itinéraire du premier ministre Justin Trudeau pour le lundi 5 juin 2017 :

Niagara-on-the-Lake, Ontario



10 h 45 Le premier ministre et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, pagayeront sur la rivière Niagara pour souligner la Journée mondiale de l'environnement. Des allocutions suivront.

Parc Queen's Royal 16, rue Front Niagara-on-the-Lake (Ontario)

Avis aux médias

Prise d'images pool de l'activité

Couverture libre des allocutions

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15



Ottawa, Ontario



14 h Le premier ministre participera à la période des questions.



15 h 20 Le premier ministre participera à la cérémonie d'accueil à l'intention de la présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet.

Rotonde, Édifice du Centre Colline du Parlement

Avis aux médias

Prise d'images



15 h 30 Le premier ministre tiendra une rencontre bilatérale avec la présidente du Chili.

Bureau du premier ministre, Édifice du Centre Colline du Parlement

Avis aux médias

Prise d'images pool au début de la rencontre



16 h 25 Le premier ministre et la présidente du Chili participeront à une cérémonie de signature.

Hall d'honneur, Édifice du Centre Colline du Parlement

Avis aux médias

Prise d'images



16 h 35 Le premier ministre et la présidente du Chili tiendront un point de presse conjoint.

Salle de lecture, Édifice du Centre Colline du Parlement

Avis aux médias

Couverture libre



19 h 15 Le premier ministre tiendra un repas de travail avec la présidente du Chili.

7, Rideau Gate Ottawa, Ontario

Avis aux médias

Prise d'images de l'arrivée

Apparition dans les médias

Une entrevue avec le premier ministre pour l'émission « LIVE with Kelly and Ryan » sera diffusée sur les chaînes ABC et CTV à 9 h 15.

