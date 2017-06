RBC Assurances annonce une réduction des frais de gestion de plusieurs fonds distincts







Sommaire : RBC Assurances a réduit de 20 points de base les frais de gestion de sept de ses fonds distincts équilibrés. Cette réduction de frais est une première pour RBC Assurances, car il n'y a aucun critère d'admissibilité ni aucune exigence de placement minimal. Elle profitera donc à tous les clients dès le premier dollar investi.

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - RBC Assurances réduit de 20 points de base les frais de gestion de sept fonds équilibrés de sa gamme de fonds distincts. Puisque 60 % des acheteurs canadiens de fonds distincts1 privilégient les fonds équilibrés, RBC Assurances a réduit les frais de gestion de cette catégorie d'actif. La nouvelle tarification, qui entre en vigueur aujourd'hui, sera offerte à tous les clients nouveaux et existants, sans restriction.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir une réduction de frais de cet ordre à tous les détenteurs de parts de ces fonds, se réjouit Jean Salvadore, directrice générale, Assurance de patrimoine, RBC Assurances. La réduction de 20 points de base sera offerte à tous nos clients, nouveaux et existants, peu importe la taille de leur portefeuille. Nos fonds demeureront ainsi concurrentiels et faciles à comprendre pour les investisseurs. »

Frais réduits pour les investisseurs

À compter du 5 juin 2017, les clients profiteront d'une réduction de frais de 20 points de base sur les sept fonds distincts suivants :



Série Placements des FPG

RBC Série 1 des FPG RBC RBC FPG série 2

RFG2 avant

la réduction

des frais (%) RFG après la

réduction des

frais (%) RFG avant la

réduction des

frais (%) RFG après la

réduction

des frais (%) RFG avant la

réduction des

frais (%) RFG après la

réduction des

frais (%) FPG équilibré

RBC 2,48 2,25 2,79 2,57 2,97 2,74 FPG prudent

de croissance

et de revenu

RBC 2,20 1,99 2,46 2,24 2,61 2,38 FPG équilibré

de croissance

et de revenu

RBC 2,41 2,20 2,60 2,39 2,80 2,59 FPG de

revenu

mensuel

PH&N RBC 2,37 2,15 2,76 2,54 2,88 2,66 FPG équilibré

mondial RBC 2,48 2,25 2,72 2,51 2,84 2,62 PPG

prudence

sélect RBC 2,26 2,04 2,64 2,42 2,83 2,61 PPG

équilibré

sélect RBC 2,41 2,19 2,70 2,48 2,89 2,67

« Puisque moins d'avoirs sont retirés des portefeuilles de nos clients pour régler les frais, ils tirent une valeur encore plus grande de leurs placements en fonds distincts, ajoute Mme Salvadore. Et comme il n'y a ni critère d'admissibilité, ni palier, ni documentation à remplir, il sera plus facile que jamais pour les conseillers de faire affaire avec nous. »

Qu'est-ce qu'un fonds distinct ?

Un fonds distinct offre le potentiel de croissance d'un fonds commun de placement et la sécurité d'un contrat d'assurance garantissant le capital à l'échéance ou au décès, ce qui permet aux investisseurs d'épargner en toute quiétude. Selon un récent sondage de RBC Assurances, 87 % des Canadiens de 55 ans ou plus recherchent un produit de placement offrant des garanties sur le capital et des perspectives de croissance, mais 60 % d'entre eux ne savent pas que c'est possible grâce aux fonds distincts que vendent les compagnies d'assurance.

« Notre étude révèle une méconnaissance et une incompréhension généralisées des fonds distincts au Canada. Notre réduction de frais préserve la simplicité de notre gamme de fonds distinct, et permettra à un plus grand nombre de clients de découvrir les fonds distincts et de voir si ce produit cadre avec leur plan de retraite », conclut Mme Salvadore.

1Strategic Insights, Insurance Advisory Service, janvier 2017. Ventes brutes en 2016 de fonds distincts équilibrés traditionnels, en pourcentage des ventes brutes de tous les fonds à long terme.

2 Les ratios de frais de gestion (RFG) de 2016 avant la réduction des frais sont les RFG réels pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2016. Les RFG de 2016 après la réduction des frais sont ceux qui ont été recalculés comme si les pourcentages des nouveaux frais de gestion avaient été en vigueur pendant l'année 2016. Les RFG de 2017 se situeront entre les RFG de 2016 avant la réduction des frais et les RFG de 2016 après la réduction des frais, étant donné que la réduction des pourcentages des frais de gestion prendra effet au cours de 2017.

