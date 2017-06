Under Armour et Sports Experts lancent la recherche d'ambassadeurs de marque pour la jeunesse 2018







ES-TU LE PROCHAIN?

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - La 2e campagne annuelle de l'équipe UA NEXT Canada propulsée par Sports Experts débute dans le but de trouver la prochaine génération d'athlètes Under Armour. Les athlètes âgés de sept à douze ans peuvent participer en vue de devenir l'un des visages d'Under Armour dans le cadre d'une campagne de marque déployée dans les magasins Sports Experts.

Les jeunes, garçon et fille, se joindront à la brochette d'athlètes élites d'Under Armour et agiront comme ambassadeurs de marque pour la jeunesse. En plus d'être mis en vedette dans la campagne de marque, les jeunes gagnants recevront un accès exclusif aux produits Under Armour.

Les parents, tuteurs, mentors et entraîneurs ont jusqu'au 31 août 2017 pour proposer la candidature d'un jeune athlète en ligne à www.equipeuanext.ca. Les participants doivent soumettre des vidéos tout au long de l'été qui montrent leur passion et leurs prouesses athlétiques pour bâtir un solide portfolio expliquant pourquoi ils devraient devenir les prochains athlètes Under Armour.

« L'an dernier, des centaines de jeunes athlètes talentueux d'un océan à l'autre nous ont démontré à quel point ils se battent, persévèrent et affrontent les compétitions, et nous avons hâte de voir qui se présentera cette année », affirme Shana Ferguson, directrice du marketing chez Under Armour Canada.

La campagne actuelle de l'équipe UA NEXT Canada propulsée par Sports Experts met en vedette, Brenden McLeod, 12 ans de Newmarket ON, et Maya Rajhans, 11 ans d'Etobicoke ON. Brenden est un joueur de hockey et de crosse et Maya est une joueuse de basketball et de soccer. Ils ont été choisis car ils avaient le mélange parfait de détermination, de passion, d'esprit sportif et de volonté. Des vidéos de Brenden et de Maya sont accessibles ici.

« Nous avons hâte à la deuxième année de ce programme palpitant avec Under Armour et de mettre en vedette ces jeunes athlètes talentueux dans nos magasins », affirme Troy Lemens, VP Exécutif Achats, FGL Sports/Sports Experts.

Pour plus de renseignements sur l'équipe UA NEXT Canada propulsée par Sports Experts ou pour soumettre une candidature, visitez www.equipeuanext.ca. Trouvez-nous aussi sur Twitter et Instagram @sportsexperts et avec les mots-clics #PRENDSTAPLACE et #UANEXTCANADA.

À propos de FGL Sports

FGL Sports Ltd. est le plus grand détaillant national d'articles de sport du Canada et offre un assortiment complet de produits de marques et de marques de distributeur dans les 400 magasins qu'il exploite d'un océan à l'autre sous les bannières de l'entreprise et les bannières franchisées suivantes : Sport Chek, Sports Experts, Atmosphere, National Sports, Intersport, Nevada Bob's Golf, Hockey Experts,Pro-Hockey Life, Sports Rousseau et L'Entrepôt du Hockey.FGL Sports possède également des sites Web pour plusieurs de ses bannières de l'entreprise et bannières franchisées. Ces sites sont accessibles depuis le site Web principal, à l'adresse www.FGLSports.com.

Au sujet d'Under Armour, Inc.

Under Armour (NYSE: UA), créateur de chaussures, de vêtements et d'accessoires haute performance a révolutionné la manière dont sont vêtus les athlètes du monde entier. Conçus pour améliorer les performances des athlètes, les produits innovateurs de la marque sont vendus à travers le monde aux athlètes de tous les niveaux. La plateforme Under Armour Connected Fitnesstm accueille la plus grande communauté numérique de santé et de conditionnement physique grâce à une suite d'applications : UA Record, MapMyFitness, Endomondo et MyFitnessPal. Le siège social mondial d'Under Armour est à Baltimore, Maryland. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Internet de la compagnie à www.uabiz.com.

