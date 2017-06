XTI Aircraft Company va exposer au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris







DENVER, 5 juin 2017 /PRNewswire/ -- La société XTI Aircraft Company (XTI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par le Comité de programmation du Paris Air Lab pour exposer au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris. L'espace d'exposition est hébergé par l'Association des industries aérospatiales françaises en collaboration avec Starburst Accelerator, un fond majeur d'investissement dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité et une société de conseil. Outre son exposition au hall Concorde avec d'autres sociétés aérospatiales au stade précoce, XTI présentera son aéronef TriFan 600 à un groupe d'investisseurs et à des représentants de l'industrie et des médias de premier plan dans le cadre d'une session dédiée dans l'après-midi du 20 juin au salon.

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis par le Comité pour exposer et reconnaissants à notre hôte de cette occasion de présenter notre nouvel aéronef révolutionnaire, le TriFan 600 », a déclaré Robert LaBelle, président-directeur général de XTI. « Nous nous réjouissons à l'idée d'interagir avec nos partenaires de l'industrie, nos investisseurs et nos futurs clients pendant la durée du salon », a relevé M. LaBelle.

Et M. LaBelle d'ajouter, « L'invitation par notre hôte de participer au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris est une confirmation supplémentaire que le marché reconnait la proposition de valeur de notre aéronef innovant et de sa technologie brevetée. Le TriFan 600 assurera un décollage vertical combiné à l'autonomie, la vitesse et le confort d'un jet d'affaires, avec un système de propulsion hybride-électrique silencieux et propre à la pointe du progrès. Il n'y a absolument rien de comparable au TriFan 600. »

Le TriFan 600 est une véritable révolution dans le secteur de l'aviation et des voyages aériens. L'aéronef de six places aura la vitesse, l'autonomie et le confort d'un jet d'affaires et la capacité à décoller et atterrir à la verticale, comme un hélicoptère. Il atteindra une vitesse de plus de 300 milles par heure, avec une autonomie de plus de 1200 milles. En utilisant ses trois turbines soufflantes, le TriFan décolle à la verticale et puis ses deux turbines d'aile tournent vers l'avant, assurant ainsi une transition transparente à la vitesse de croisière et à sa montée initiale. Il atteindra 31 000 pieds en seulement dix minutes et volera vers la destination comme un jet d'affaires à grande efficacité.

A PROPOS DE XTI AIRCRAFT COMPANY

XTI Aircraft Company est une entreprise d'aviation privée basée à Denver. XTI est guidée par une équipe dont le leadership rassemble des décennies d'expérience, une expertise approfondie et des succès dans le lancement de nouveaux aéronefs sur le marché. XTI possède à sa base une culture focalisée sur la résolution des problèmes de sa clientèle afin de satisfaire à l'évolution des besoins des voyageurs modernes.

