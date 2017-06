PayPal et Postes Canada lancent une solution intégrée de paiement et d'expédition







Moins de frustrations pour les clients et plus de temps et d'argent pour les vendeurs en ligne

TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ - Grands défenseurs des petites entreprises, PayPal Canada et Postes Canada ont lancé aujourd'hui une nouvelle solution intégrée de paiement et d'expédition à l'intention des entrepreneurs individuels, des petites entreprises et des vendeurs occasionnels. Cette intégration vise à rendre le cybercommerce plus facilement accessible aux entrepreneurs et aux petites entreprises, dont 83 % des petites et moyennes entreprises canadiennes qui ne vendent actuellement pas en ligne*.

Avant le lancement de cette solution, les vendeurs recevaient les commandes, remplissaient souvent les étiquettes à la main et se rendaient à un bureau de poste de Postes Canada pour expédier les colis. Grâce à cette nouvelle solution intégrée de paiement et d'expédition, les vendeurs en ligne peuvent faire le suivi de leurs commandes, imprimer des étiquettes d'expédition et payer les frais d'expédition par l'entremise de leur compte PayPal en toute facilité. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les données de suivi et les avis de confirmation de livraison sont envoyés automatiquement au vendeur et au client aussitôt que l'étiquette est créée. Finis les jours où les petites entreprises devaient faire le suivi de leurs commandes dans leur compte PayPal et se rendre ensuite à un comptoir de Postes Canada pour expédier les commandes des clients. Avec cette nouvelle solution, les utilisateurs peuvent gagner du temps en soumettant une demande de ramassage auprès de Postes Canada qui se chargera de livrer les colis aux clients, que ce soit à l'échelle locale ou internationale.

« L'exécution et l'expédition des commandes font partie des aspects du cybercommerce au Canada qui posent le plus problème, affirme Paul Parisi, président de PayPal Canada. Nos clients qui gèrent des petites entreprises nous ont dit que ces problèmes les préoccupent beaucoup, au point de les empêcher de dormir! Grâce à la nouvelle solution créée en partenariat avec Postes Canada, nos clients pourront souffler un peu et nous les aiderons à prendre de l'essor. »

Les vendeurs peuvent facilement joindre leur compte PayPal à celui de Solutions pour petites entreprises de Postes CanadaMC et être admissibles à des réductions importantes sur le tarif des envois du régime intérieur et du régime international. Jusqu'au 31 juillet 2017, les entreprises admissibles** pourront économiser 15% de plus sur le service Colis accélérésMC pour les colis expédiés à l'intérieur du Canada.

«Nous sommes heureux de travailler avec PayPal au lancement d'une solution de paiement et d'expédition de colis facile à utiliser : une solution qui fera gagner temps et argent aux petites entreprises, explique Lise Côté, directrice générale, Marketing auprès des consommateurs et des petites entreprises à Postes Canada. Postes Canada et PayPal sont déterminées à favoriser l'essor du cybercommerce au Canada et cette solution est le début d'un partenariat stratégique entre les deux entreprises afin de proposer des solutions novatrices et pratiques aux vendeurs et aux détaillants en ligne canadiens.»

« En plus de prendre un temps fou, notre processus d'exécution des commandes précédent était un peu pêle-mêle. Le processus entier était manuel, de la réception des commandes, à l'impression des étiquettes jusqu'à l'expédition des colis à un bureau de poste de Postes Canada. Avec cette nouvelle solution, nous pouvons, en quelques clics seulement, imprimer une étiquette d'expédition, payer les frais d'expédition dans notre compte PayPal et demander un ramassage sans attendre. Je trouve fantastique que PayPal et Postes Canada se soient réunies pour proposer cette nouvelle solution qui nous facilite la vie », dit Russel Pulkys, fondateur de Waves Apparel.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce service, visitez: paypal.ca/canadapost. Vous pouvez aussi regarder une vidéo qui explique comment la solution fonctionne : https://youtu.be/R8stej2Ui78.

* Source : PayPal's Canadian SMB Landscape Study 2015.

** Certaines conditions s'appliquent paypal.ca/canadapost.

À propos de PayPal

Forte d'une croyance fondamentale selon laquelle l'accès à des services financiers ouvre la porte à des occasions d'affaires, PayPal (Nasdaq : PYPL) est déterminée à démocratiser les services financiers, et à permettre aux particuliers et aux entreprises de se joindre à l'économie mondiale et d'y prospérer. La plateforme ouverte de paiements numériques PayPal donne à ses 203 millions de titulaires de comptes actifs l'assurance dont ils ont besoin pour se connecter et effectuer leurs transactions de façon novatrice et efficace, que ce soit en ligne, sur leur appareil mobile, avec une application ou en personne. À l'aide d'innovations technologiques et de partenariats stratégiques, PayPal crée de meilleures façons de gérer et de transférer de l'argent, en plus d'offrir plusieurs options flexibles quand vient le temps d'envoyer des paiements, de payer ou d'être payé. Offerte sur plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal, qui comprend également Braintree, Venmo et Xoom, permet aux consommateurs et aux détaillants de recevoir de l'argent dans plus de100 devises différentes, de retirer des fonds en 56 devises, et de maintenir les soldes de leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site PayPal.ca.

À propos de Postes Canada

Postes Canada, le no 1 des colis au pays, livre près de deux colis sur trois provenant des commandes en ligne des consommateurs canadiens. Elle dessert 15,8 millions d'adresses, exploite le plus grand réseau de vente au détail du pays et offre des services fiables et abordables qui incluent des options de ramassage et de retour pratiques pour les consommateurs en ligne. Ensemble, Postes Canada, Les Investissements Purolator Ltée et le Groupe SCI inc. proposent des solutions intégrées novatrices aux cybercommerçants en tirant parti des atouts et du savoir-faire du Groupe d'entreprises de Postes Canada.

SOURCE PayPal

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 06:00 et diffusé par :