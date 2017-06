/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration officielle du Stade de soccer de Montréal et de son oeuvre d'art public/







MONTRÉAL, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le député fédéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, M. Nicola Di Iorio, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Viau, M. David Heurtel, le responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif et maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis, et la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et vice-présidente du comité exécutif, Mme Anie Samson, invitent les représentants des médias à l'inauguration officielle du Stade de soccer de Montréal.

À l'occasion, l'oeuvre d'art public Géologique de Patrick Coutu sera également dévoilée.

Une visite technique suivra la conférence de presse. Elle sera animée par M. Gilles Saucier, architecte concepteur de la firme Saucier+Perrotte/HCMA Architectes.

Date Lundi 5 juin 2017



Heure 8 h 30 - conférence de presse

9 h 15 - visite technique



Lieu Stade de soccer de Montréal

9235, avenue Papineau

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

