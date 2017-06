Assemblée générale 2017 de la mutuelle SST de l'UMQ - Dix municipalités se distinguent!







MONTRÉAL, le 5 juin 2017 /CNW Telbec/ - L'assemblée générale 2017 de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est tenue le 2 juin dernier à Drummondville.

À cette occasion, l'UMQ a décerné, pour une sixième année consécutive, des palmes d'excellence à dix municipalités pour souligner leur performance exceptionnelle au cours de la dernière année au sein de la mutuelle, tant sur le plan de la prévention et du financement en matière de santé et de sécurité du travail que de la gestion des accidents du travail.

« Les municipalités offrent plus de 80 000 emplois directs et 8 000 postes électifs dans toutes les régions du Québec, ce qui fait d'elles des employeurs publics de premier plan. Dès lors, les élues, élus et gestionnaires municipaux sont bien conscients de l'importance de poursuivre leurs efforts en prévention et d'assurer ainsi des milieux de travail toujours plus sécuritaires pour leurs employés. Bravo à toutes les municipalités lauréates qui se sont encore démarquées à cet égard cette année! », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

Liste des municipalités lauréates

Amos (photo)

Contrecoeur (absente)

MRC des Etchemins (photo)

Labelle (photo)

(photo) La Pocatière (photo)

Matagami (absente)

(absente) Mont-Laurier (absente)

(absente) Mont-Tremblant (photo)

(photo) Val-des-Monts (photo)

(photo) Vaudreuil-Dorion (photo)

Bas de vignette (crédits photos : Élodie Kergal/Le Studio K)

Amos : Mme Marie-France Tremblay (Ville d'Amos), Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ) et Mme Claire Gravel (Ville d'Amos)

MRC des Etchemins : M. Martin Roy (MRC des Etchemins) et Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ)

Labelle : Mme Claire Coulombe (Municipalité de Labelle) et Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ)

La Pocatière : M. Daniel Chabot (Ville de La Pocatière) et Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ)

Mont-Tremblant : Mme Lynda Lantagne (Ville de Mont-Tremblant) et Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ)

Val-des-Monts : Mme Alex-Sandra Périard (Municipalité de Val-des-Monts) et Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ)

Vaudreuil-Dorion : Me Claude Bernier (Carrefour du capital humain de l'UMQ), M. Paul N. Normand (Ville de Vaudreuil-Dorion), Mme Josée Doston (Ville de Vaudreuil-Dorion) et M. Robert Bazinet (Ville de Vaudreuil-Dorion).

À propos de la mutuelle en SST de l'UMQ

Coordonnée par le Carrefour du capital humain, la mutuelle de prévention en SST de l'UMQ regroupe plus d'une centaine de municipalités. Elle vise à offrir à ses membres des ressources hautement qualifiées en matière de gestion, de prévention et de financement en SST, tout en réalisant des économies. En 2016, la mutuelle a d'ailleurs permis une réduction de 20 % au taux de cotisation pour ses adhérents. Depuis 2009, les municipalités qui y participent ont bénéficié d'un retour de cotisation de l'ordre de près de 4 millions $ à la suite des activités de gestion.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 06:00 et diffusé par :