/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Carr se rendra en Chine/

OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, sera en Chine du 5 au 9 juin 2017, où il s'emploiera à consolider les liens de commerce et d'investissement entre le Canada et la Chine, et à promouvoir les produits et l'expertise du Canada dans le domaine des ressources, notamment les produits forestiers, l'énergie et les technologies propres. Il sera accompagné d'une délégation composée de dirigeants d'entreprises des secteurs forestier, de l'énergie et des technologies propres, de représentants des provinces et de dirigeants autochtones.

Le ministre Carr prononcera un discours à l'occasion de Canada in Conversation, une série de conférences présentée par l'ambassade du Canada en Chine. Il s'entretiendra également avec ses homologues internationaux lors de la réunion ministérielle sur l'énergie propre, afin de discuter des moyens d'atteindre les objectifs de Mission Innovation, et participera au lancement de l'écoquartier sino-canadien ainsi qu'à l'ouverture de son nouveau centre des sciences du bois.

Le ministre Carr animera plusieurs tables rondes avec des représentants de l'industrie et rencontrera ses homologues chinois pour favoriser les actions concertées sur l'énergie propre et trouver des débouchés commerciaux afin de diversifier les marchés internationaux du secteur canadien des ressources, notamment pour les produits du bois et les technologies propres.

Pour connaître les tous derniers développements au sujet de cette visite, consultez notre site Web Le Canada et la Chine, présenté dans les deux langues, avec une version chinoise simplifiée.

