Corporation Éléments Critiques nomme au sein de son conseil d'administration l'ex CFO de Rockwood Lithium

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juin 2017) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) a le plaisir d'annoncer la nomination de Dr. Marcus Brune au sein de son conseil d'administration.

Dr. Brune est bien connu dans le secteur du lithium, ayant été chef de la direction financière de Rockwood Lithium de 2011 jusqu'à son acquisition par Albemarle en janvier 2015 pour une somme de 6.2 milliards $. Il a quitté Albemarle en 2016 après l'intégration réussie de l'entreprise de lithium dans la structure organisationnelle d'Albemarle.

Avant de se joindre à Rockwood Lithium, Dr. Brune a occupé différents postes de dirigeant dans le domaine du financement corporatif ainsi que dans le domaine des fusions et acquisitions pour Rockwood holdings et ses sociétés prédécesseures, et ce depuis 2004. Auparavant, chez McKinsey en tant que consultant en stratégie pour le développement et la gestion de l'organisation.

Dr. Brune a complété son doctorat en sciences des matériaux à Technical University de Dortmund, en Allemagne, après avoir obtenu son diplôme en physique.

« Le conseil d'administration et l'équipe de Corporation Éléments Critiques sont ravis d'accueillir Dr. Marcus Brune », a commenté Steffen Haber, président et administrateur de la Société. « L'ajout de Marcus, en tant qu'ancien membre de mon équipe de direction chez Rockwood, constitue une autre étape importante pour le développement futur de Critical Elements. Avec son expérience exceptionnelle dans l'industrie, il fournira à l'équipe des connaissances importantes pour structurer le financement de projets ».

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à la très talentueuse et dynamique équipe de Critical Elements. La croissance rapide du marché du lithium a grandement besoin de nouvelles sources d'approvisionnement et le développement du projet Rose lithium tantale sera l'objectif vers la réussite », a commenté Dr. Marcus Brune.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose détenue à 100 % par Critical Elements (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011. L'analyse financière préliminaire inclut des ressources minérales inférées considérées comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des considérations économiques d'appliquées pour être catégorisées comme des réserves minérales et il n'y a aucune certitude que l'étude économique préliminaire pourra être réalisée.

Les conclusions du PEA indiquent que l'opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li 2 CO 3 ) et 206 670 livres de Ta 2 O 5 par an sur une durée de vie de 17 ans.

Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li 2 O Eq. ou 0,98 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 .

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

