La campagne de voyages #CourseRouteDeLaSoie organisée par la Commission du tourisme de Hangzhou et Expedia resserre les liens entre l'Europe et la Chine

HANGZHOU, Chine, 5 juin 2017 /PRNewswire/ -- Organisée par la Commission du tourisme de Hangzhou, en coentreprise avec Expedia® Media Solutions, la campagne touristique « Course Route de la Soie ? Explorez la vivante Hangzhou » a officiellement pris fin. Sous l'influence de la campagne, la ville chinoise de Hangzhou a obtenu avec succès un statut prestigieux en tant que destination touristique mondiale, tissant ainsi une trame entre la Chine et l'Europe en vue d'interactions futures.

« La campagne conjointe a permis aux voyageurs européens de découvrir Hangzhou ; la promotion de la province, une destination de choix en matière de voyages et de commerce, aura des bénéfices économiques pour la Chine et pour l'Europe. » Ainsi s'est exprimé M. Zhao, directeur associé de la Commission du tourisme de Hangzhou.

En restaurant la portée de la Route de la Soie, la campagne « Course Route de la Soie ? Explorez la vivante Hangzhou » a permis de resserrer les liens entre l'Europe et la Chine et d'accueillir des Européens à Hangzhou. Plus de 30 000 visiteurs ont consulté le site internet de la campagne et la compétition entre l'Angleterre, la France et Allemagne a donné lieu à plus de 16 000 retweets. La France a été la première à atteindre 5 500 échanges et a gagné la course ; les participants sélectionnés pour représenter leur pays ont reçu pour récompense deux billets aller-retour pour Hangzhou, offerts par China Southern Airlines et un hébergement de cinq nuits, parrainé par l'hôtel JW Marriott de Hangzhou.

On prévoit une augmentation croissante du nombre de visiteurs grâce à la campagne « Course Route de la Soie ? Explorez la vivante Hangzhou » et aux efforts continus dans la promotion de la ville chinoise de Hangzhou. Depuis le sommet du G20, la planification à long terme mise en place par la ville a encore accru le développement touristique de Hangzhou, que l'on retrouve dans les améliorations des infrastructures de la ville et dans les attractions touristiques.

Sa participation active dans la campagne « Course Route de la Soie ? Explorez la vivante Hangzhou » a rappelé la vision et la sagesse des explorateurs à l'origine de la Route de la Soie, il y a plus de mille ans. Avec ce nouveau souffle sur la Route de la Soie, les aventures sont au rendez-vous ; ville dynamique à l'énergie inspirante, Hangzhou offre des souvenirs inoubliables aux voyageurs, car le « Paradis de la Chine » est une destination unique à visiter, explorer et où l'on aime revenir.

