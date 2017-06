Varsovie Nuctech Company Limited SP.Z O. O. va recevoir le prix de la plus dynamique des petites et moyennes entreprises innovatrices de Pologne







VARSOVIE, Pologne, 5 juin 2017 /PRNewswire/-- Lors du Forum tenu par Rzeczpospolita et Parkiet, médias les plus influents en Pologne, Nuctech Warsaw a été reconnue comme étant la plus dynamique des petites et moyennes entreprises innovatrices de Pologne. Le Forum a eu lieu dans la salle de conférence de la Bourse de Varsovie en Pologne. Le vice-secrétaire d'État à l'Économie de Pologne a remis le certificat d'honneur à Bian Xiaohao, directeur général de Nuctech Warsaw. Le certificat proclame : Nuctech Warsaw Company Limited SP.Z O. O, entreprise la plus dynamique, avenir de l'économie polonaise.

Sous la direction de Rzeczpospolita et Parkiet, 50 sociétés ont d'abord été sélectionnées parmi 350 représentant les petites et moyennes entreprises de Pologne. Les cinquante premières ont ensuite été classées en fonction de leurs recettes, de leurs bénéfices, de la croissance de leurs investissements ainsi que d'autres paramètres au cours des trois dernières années, pour couronner les dix premières sociétés. Nuctech a été classée en 1re place. Bian Xiaohao, directeur général de Nuctech Warsaw, a déclaré avec enthousiasme à l'issue de la réunion : « Un tel honneur est certainement une grande surprise : il ne s'agit pas seulement d'un 'Oui' à Nuctech Warsaw, c'est également la reconnaissance des années de culture de Nuctech à l'étranger. »

Première manufacture de Nuctech implantée à l'étranger, Nuctech Warsaw a été fondée en 2005 et 90 % du personnel local de la société est polonais. Les produits de Nuctech ont joué un rôle important en aidant les douanes de Pologne à lutter contre la contrebande, à renforcer l'efficacité des dédouanements et protéger la sécurité du territoire et du peuple. Sept systèmes d'inspection des cargaisons et véhicules, et neuf pour l'inspection par rayons X ont été installés jusqu'à présent dans le pays. La société a également fourni des dispositifs avancés d'inspection aux douanes, à la défense des frontières et à l'aviation en Pologne.

Depuis la fondation de Nuctech Warsaw, ses produits de sécurité se sont vendus à plus de 30 pays européens, dont la Suède, la Grande-Bretagne, la République tchèque, l'Allemagne, etc.

Les capacités de fabrication de Nuctech Warsaw se sont constamment agrandies et son portefeuille de produits s'enrichit en permanence. Il y a deux mois, le premier système d'inspection CT de Nuctech Warsaw pour marchandises et bagages a subi son dernier contrôle en usine, ouvrant la voie à la fabrication locale des systèmes CT.

Basée comme une tête de pont en Europe, Nuctech Warsaw continuera à séduire par la formule « Conçu en Chine et fabriqué en Europe ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/518480/Bian_Xiaohao_accepting_the_award.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/518481/The_honor_certificate.jpg

Communiqué envoyé le 5 juin 2017 à 03:00 et diffusé par :