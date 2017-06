ANA Systems choisit IBS Software comme partenaire stratégique de technologie







IBS Software, l'un des plus grands fournisseurs de solutions informatiques de nouvelle génération au secteur mondial des compagnies aériennes, est entré dans un partenariat stratégique avec ANA Systems (ASY), la division informatique du groupe ANA (ANA), dans le but de renforcer ses capacités de fournir à l'échelle du globe des solutions technologiques novatrices à la compagnie aérienne. L'accord de partenariat d'une durée de cinq ans marque une étape importante dans la relation qui existe depuis dix ans entre ANA et IBS Software (IBS). Il va fournir à ASY l'accès à l'ensemble mondial des talents d'IBS grâce aux connaissances sur le secteur des compagnies aériennes et à l'expertise en technologie, ainsi que grâce à certains des meilleurs processus et pratiques de développement des logiciels. En mettant l'accent sur l'innovation, la numérisation et la qualité, IBS va participer à la transformation technologique d'ASY sur différents volets des activités de la compagnie aérienne.

Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe d'IBS va travailler comme un prolongement de l'équipe d'ASY et elle apportera une évolutivité et une flexibilité à ASY pour ses programmes de technologie, d'une façon rentable, en utilisant le modèle éprouvé d'installations de fourniture d'un logiciel étendu (ESDF selon l'anglais) d'IBS. Les activités ESDF comporteront le développement, la maintenance et les améliorations du logiciel ainsi que les principaux systèmes d'activité d'ANA. Ce partenariat est le fruit du programme phare de modèle mondial de prestation (GDM selon l'anglais) lancé par ASY pour mondialiser ses activités et les processus informatiques, dans l'optique d'apporter les meilleures pratiques de l'industrie à ses opérations actuelles, tout en renforçant l'évolutivité et la flexibilité. Le partenariat a pour objectif de stimuler les capacités d'ingénierie d'ASY, de réduire significativement le coût global de l'exploitation et d'optimiser le panorama technologique existant. Il va aussi mettre l'accent sur des technologies telles que l'informatique en nuage, les analyses et la mobilité pour prendre en charge la transformation numérique de la compagnie aérienne.

Masafumi Shingo, président d'ANA Systems a déclaré : « ASY est confronté au défi de changer en faveur de l'environnement mondial et d'une productivité rentable pour permettre une plus grande croissance du groupe ANA. IBS étant le partenaire GDM d'ASY, nous avons hâte de produire des effets de synergie en combinant la riche pépinière de talents d'IBS avec le savoir-faire industriel de la compagnie aérienne et les normes de grande qualité d'ASY. En conséquence de quoi, ASY aura une compétitivité mondiale et conduira à une plus grande croissance ».

« La relation entre IBS et ANA a célébré ses dix ans de succès. Un bilan extraordinaire de prestation de services pendant cette période, allié à notre connaissance du secteur des compagnies aériennes, notre excellence en termes de technologie et l'accent que nous mettons sur l'innovation font d'IBS un partenaire idéal pour ANA Systems dans le cadre de cette initiative stratégique. Le nouvel accord de partenariat témoigne véritablement de la valeur qu'IBS a créée pour ANA au fil des ans et du potentiel des efforts à venir d'ANA Systems. Nous sommes ravis de faire monter notre relation d'un cran et nous engageons à marquer une différence tangible dans l'ensemble des capacités d'ANA Systems quant à la prestation de services plus dynamiques et novateurs à ses clients d'une manière rentable », a déclaré Akshay Shrivastava, vice-président principal et directeur mondial des activités des services informatiques, IBS Software.

À propos d ' ANA Systems

ANA Systems a été créée en 2013, en tant que division informatique interne d'All Nippon Airways, à travers une fusion d'ANA Communications Corporation et d'ANA System Planning Co., Ltd. All Nippon Airways est la plus grande compagnie aérienne du Japon en termes de flotte, chiffre d'affaires et nombre de passagers. Membre de la Star Alliance, ANA dessert 87 routes internationales et 116 routes nationales, avec une flotte d'environ 250 avions. ANA a été choisie comme « Compagnie aérienne de l'année » en 2013 par Air Transport World Magazine et s'est vue décerner cinq étoiles en 2017 pour la cinquième année consécutive par SKYTRAX.

