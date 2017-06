Le 30e Téléthon Opération Enfant Soleil - 20 107 287 $ pour que les enfants guérissent mieux

QUÉBEC, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Québec s'est une fois de plus montré solidaire envers les enfants malades et leur famille lors de la 30e édition du Téléthon Opération Enfant Soleil qui s'est conclue avec un chiffrier record de 20 107 287 $....

QUÉBEC, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et la députée de...