Intégrer la créativité mondiale ; marquer le style d'une époque

T China et Chengdu IFS organisent conjointement la première conférence internationale sur le style

CHENGDU, Chine, 5 juin 2017 /PRNewswire/ -- La première conférence internationale sur le style s'est tenue au Niccolo Chengdu et a été conjointement organisée par T China et Chengdu International Finance Square (Chengdu IFS). Elle s'est axée sur l'exploration de la transformation du style en Chine parmi les professionnels mondiaux de la créativité. En tant que première conférence sur le style d'ampleur internationale à s'être tenue en Chine, elle représente les valeurs esthétiques et le style de vie de la société chinoise contemporaine. Parmi les invités à y avoir participé, on trouvait M. Wen Feng, directeur adjoint de la Commission municipale de Chengdu pour le commerce ; M. Wu Wenhui, maire-adjoint du gouvernement populaire du district de Jinjiang ; M. Xuan Feng, rédacteur en chef de T China et Huasheng Media et Mme Christina Hau, directrice générale (de l'exploitation) de Wharf China Estates Limited. Plus de 20 conférenciers invités venant de plus de 10 pays, dont la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, Singapour et la Pologne se sont réunis pour partager leurs points de vue sur le style et débattre de la façon dont le style chinois s'est mélangé aux tendances mondiales.

Depuis sa création, T China affirme son identité dans la presse de mode grâce à sa philosophie d'édition unique, qui s'attire un immense lectorat de grande qualité et très fidèle. Alors que la Chine se convertit en la région à l'essor le plus rapide et la plus remarquée au monde, comment décrire son style et ses caractéristiques ? C'est ce que T China n'a cessé d'explorer au cours des trois dernières années C'est également ce sur quoi la conférence internationale sur le style vise à réfléchir.

Chengdu est une ville au caractère unique, où la culture Shu Han très enracinée se mêle à la vitalité contemporaine de la mode. Dans le dernier rapport « Liste 2017 des atouts commerciaux de la ville chinoise » publié par CBNweekly, Chengdu reste en tête des « nouvelles villes de premier plan » et reçoit les meilleures notes pour ses ressources commerciales. En tant que complexe urbain cosmopolite le plus sophistiqué de Chine occidentale, Chengdu IFS peut se targuer d'avoir un style très marqué, qui correspond parfaitement au thème de la conférence. T China a organisé conjointement la conférence internationale sur le style avec Chengdu IFS afin de refléter les tendances actuelles en termes de contenus, sujets et emplacements. La conférence a aussi pour but d'explorer la logique qui se profile derrière de telles tendances d'une façon inspirante.

La conférence internationale sur le style fait aussi partie de la campagne « All IN Here?International Style Makes Its Mark in Chengdu 2017 » (Tous ici - Le style international prend ses marques à Chengdu en 2017), menée par Chengdu IFS. Ayant lieu après l'accord de collaboration amicale entre Chengdu IFS et le Comité Paris Saint-Germain-des-Prés, ainsi qu'après le premier podium Sonic au monde, la conférence est un autre évènement important de la campagne.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/519347/Chengdu_IFS_International_Style_Conference.jpg

