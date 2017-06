Bilan du Festival Go vélo Montréal 2017 - Une édition réussie pour les 50 ans de Vélo Québec!







MONTRÉAL, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - À 16 h 4, les derniers cyclistes du parcours 50 km du Tour de l'Île de Montréal ont franchi la ligne d'arrivée au parc Jeanne-Mance. Les derniers participants du parcours 65-100 km Découverte sont pour leur part arrivés à 17 h 2. Par une journée absolument parfaite, 25 000 personnes ont pris part à l'événement!

FAITS SAILLANTS

Édition inédite du Tour de l'Île, une réussite!

À l'occasion des 50 ans de Vélo Québec, l'édition 2017 du Festival Go vélo Montréal a été marquée par la présentation d'une édition inédite du Tour de l'Île.

»» Départ en chansons avec Vincent Vallières

À 9 h 15, Vincent Vallières et ses musiciens ont donné le départ du Tour de l'Île en interprétant sept chansons. Après voir chanté Ok on part, Vincent Vallières a lui-même enfourché son vélo pour rouler son tout premier Tour de l'Île en compagnie des milliers d'autres cyclistes.

»» Bornes thématiques et prestations

Plusieurs nouveautés ont donné une couleur encore plus festive à l'événement. Des bornes thématiques pour encourager les cyclistes et ponctuer leur progression ont été aménagées au fil des 50 km du parcours. Au site d'arrivée, parc Jeanne-Mance, des prestations et animations participatives de Montréal Complètement Cirque ont accueilli les participants.

»» Exposition ambulante

L'exposition ambulante Deux roues, une histoire - une collaboration spéciale de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal présentant les moments marquants de l'histoire du vélo dans notre ville -, a déambulé toute la journée parmi les cyclistes.

Un Tour la Nuit, du plus bel effet!

Le vendredi 2 juin, sous un ciel couvert et parfois pluvieux, 15 000 cyclistes, petits et grands, ont fait fi de la météo et répondu présents pour la 19e édition du Tour la Nuit. Le magnifique train cycliste lumineux s'est déployé sur 20 km au centre-ville et, comme l'a si bien croqué et commenté à le photographe à La Presse Bernard Brault : « Avec la pluie, ça donne un bel effet... ».



Suite du communiqué

SOURCE Vélo Québec

Communiqué envoyé le 4 juin 2017 à 18:51 et diffusé par :