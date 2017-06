Canada 150 : Arbres Canada s'enracine à Ottawa







Le gouvernement du Canada encourage les Canadiens à se rapprocher de la nature en participant au projet Canada 150 d'Arbres Canada

OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, a dévoilé aujourd'hui un projet communautaire mené par la Ville d'Ottawa et soutenu par l'entremise du programme « Canada 150 - Vert les arbres et la nature » d'Arbres Canada. M. McGuinty a pris part à cette activité au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

À l'occasion de Canada 150, Arbres Canada réunira les communautés des quatre coins du pays en soutenant 150 projets écologiques. Arbres Canada a invité les organismes communautaires à restaurer un parc local, une aire récréative ou un terrain d'école, en plantant et en entretenant des arbres. Selon la tradition de certains peuples autochtones, certaines variétés d'arbres, comme l'érable, le pin blanc et le cèdre rouge de l'Ouest, sont des symboles de paix et de réconciliation; ces espèces d'arbres seront d'ailleurs plantées dans le cadre du projet.

Le gouvernement du Canada a financé ce projet par l'entremise du Fonds Canada 150. Ce fonds appuie la tenue d'activités à l'échelle locale, régionale et nationale, lesquelles permettent aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays de célébrer Canada 150, et de faire de 2017 une année mémorable.

Citations

« L'année 2017 est exceptionnelle, et ce n'est pas fini! Nous sommes ravis de soutenir le projet d'Arbres Canada qui donne aux Canadiens la chance de côtoyer la beauté naturelle du Canada et de redonner à leurs communautés. Profitons de Canada150 pour nous réunir entre amis, avec notre famille et nos voisins pour revitaliser nos espaces communautaires et accroître notre conscience environnementale! »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Afin de souligner Canada 150, Arbres Canada s'est donné pour mission de préserver l'environnement afin de laisser un legs durable à nos descendants. Voilà une belle occasion de redécouvrir nos magnifiques paysages et de mettre en valeur l'importance d'une gestion responsable et durable de l'environnement. »

- David McGuinty, député d'Ottawa-Sud

« Nous sommes enchantés de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour présenter les célébrations communautaires de plantation d'arbres de Canada 150 d'un bout à l'autre du pays. Planter des arbres est une excellente façon de souligner l'héritage du Canada de manière positive, significative et durable, tout en suscitant la participation de Canadiens d'un océan à l'autre. »

- M. Michael Rosen, président, Arbres Canada

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a octroyé un somme de 775 000 dollars à l'appui du programme « Canada 150 - Vert les arbres et la nature » d'Arbres Canada.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour Canada 150 sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Établi en avril 2015, le Fonds Canada 150 est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Par l'entremise de ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui appuient la vision de Canada 150 et encourage la participation directe des Canadiens.

