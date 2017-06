Les chauffeurs d'autobus du RTL adoptent un mandat de grève







LONGUEUIL, QC, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée syndicale ce matin, les chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont voté par 98 % en faveur d'un mandat de grève, à déclencher au moment jugé opportun.

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL, section locale 3333 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a entrepris ce printemps la négociation d'une nouvelle convention collective. Les chauffeurs sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2017. Les négociations achoppent principalement sur la question du calcul des temps de trajets.

Selon les chauffeurs, le RTL impose des temps irréalistes. Cela cause des retards très fréquents qui irritent grandement les usagers autant que les chauffeurs. Les chauffeurs et leur syndicat revendiquent des temps de trajets réalistes. Ils réclament donc un service ponctuel, de qualité, au bénéfice de tout le monde à bord.

« Les usagers du RTL ne l'ont pas facile. Trop souvent, ils sont entassés comme des sardines, et les trajets sont en retard ou carrément annulés. Pourtant, les usagers ont droit à un service qui leur permette d'arriver à destination dans des délais raisonnables et prévisibles. Le RTL doit mieux planifier les trajets », selon Michel Latulippe, conseiller syndical au SCFP.

« L'insatisfaction de la clientèle, c'est le pire ennemi des chauffeurs d'autobus. Ils font tout ce qui est humainement possible pour être à l'heure et donner un excellent service. C'est pour ça que les temps de trajets sont leur préoccupation numéro un dans la négociation en cours », d'expliquer Sylvie Champagne, présidente du syndicat.

À compter du mois de juin et durant tout l'été, les chauffeurs et leur syndicat s'adresseront aux usagers et à la population par différents moyens. Ils réclameront des résultats rapides d'amélioration du service. Leur message se résumera par le slogan : « Le service aux usagers, notre priorité! » À défaut d'un déblocage, ils pourraient éventuellement déclencher la grève.

Le Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL (SCFP 3333) compte environ 750 membres dans ses rangs.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres dans le transport urbain au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le secteur maritime.

