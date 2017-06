Avis aux médias - Les autorités fédérales et québécoises dresseront un bilan des inondations printanières 2017







MONTRÉAL, le 4 juin 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle sera dressé le bilan des inondations printanières 2017.

Seront présents : le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, et le brigadier-général des Forces armées canadiennes, M. Hercule Gosselin.

DATE : Le lundi 5 juin 2017



HEURE : 9 h 00



LIEU : 817, boulevard Saint-René Ouest

Gatineau (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

