Déclaration du premier ministre du Canada au sujet de l'attentat terroriste survenu à Londres







OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de l'attentat terroriste perpétré hier soir au Royaume-Uni :

« Le Canada condamne fortement l'attentat insensé qui a été perpétré hier soir à Londres, au Royaume-Uni, et qui a fait plusieurs morts et blessés innocents. Le fait qu'un Canadien figure parmi les victimes me brise le coeur.

« Nous partageons le deuil des familles et des amis qui ont perdu des êtres chers, et nous souhaitons aux personnes blessées un rétablissement prompt et complet.

« Les Londoniens, ainsi que l'ensemble de la population du Royaume-Uni, ont toujours fait preuve de force et de résilience face à l'adversité. Nous en avons été récemment témoins après les attentats perpétrés à Manchester et dans la région de Westminster à Londres. Il en sera de même cette fois-ci.

« Nous ne reculerons pas devant ces actes haineux, qui ne font que renforcer notre détermination. Les Canadiens sont solidaires du peuple britannique. Nous continuerons de travailler avec le Royaume-Uni et tous nos alliés pour lutter contre le terrorisme et traduire en justice les auteurs de ces crimes. »

« Le gouvernement du Canada ne fera aucun autre commentaire pour l'instant, par respect pour la famille. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 4 juin 2017 à 11:27 et diffusé par :