Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes

OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée des Forces armées canadiennes :

« Aujourd'hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, nous remercions les soldats, les marins et les hommes et les femmes de la Force aérienne qui défendent avec courage les valeurs et les intérêts fondamentaux de notre pays, protègent l'Amérique du Nord et contribuent à la paix et à la sécurité internationales.

« Que ce soit dans le cadre d'opérations militaires, de missions du maintien de la paix ou d'interventions en cas de catastrophes, nos courageux militaires répondent toujours à l'appel avec fierté, dévouement et professionnalisme. Au cours des dernières années, ils sont notamment venus en aide aux victimes d'inondations et de feux de forêt, et ont aidé à accueillir plus de 25 000 réfugiés syriens au Canada. Ils ont aussi participé à la coalition mondiale contre Daesh, et ont entrainé les forces armées ukrainiennes.

« Nous profitons également de cette journée pour nous rappeler également les membres dévoués de nos forces armées qui ont perdu la vie au service de notre pays. Nous avons une dette de reconnaissance immense envers eux, ainsi qu'envers leurs familles, pour leur sacrifice.

« Cette année, alors que nous marquons le 150e anniversaire de la Confédération, rendons hommage aux braves hommes et femmes de nos forces armées qui continuent de défendre les valeurs canadiennes de paix, de liberté et de démocratie à travers le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, je me joins à tous les Canadiens pour remercier sincèrement les membres passés et présents des Forces armées canadiennes pour leur service indéfectible, ainsi que leurs familles. Nous reconnaissons tout leur travail en vue de maintenir la paix et protéger notre liberté. »

