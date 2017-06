La ministre McKenna lance la Semaine canadienne de l'environnement







GATINEAU, QC, le 4 juin 2017 /CNW/ - Les Canadiens sont déterminés à veiller à ce que l'environnement naturel du Canada soit conservé et restauré pour les générations actuelles et futures. Chaque année, les Canadiens de partout au pays sont fiers de souligner cet engagement en célébrant la Semaine canadienne de l'environnement.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a lancé aujourd'hui les célébrations de la Semaine de l'environnement autour des thèmes « Un environnement sain » et « Rapprocher les gens de la nature ». Durant la semaine, la ministre invitera les Canadiens à participer à divers événements, notamment aux activités entourant la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain. Cette journée, dont le Canada est fier d'être l'hôte cette année, offre à notre pays l'occasion d'attirer l'attention mondiale sur le rôle primordial que les écosystèmes sains et les environnements protégés jouent aujourd'hui pour les générations de demain.

Tout le monde est invité à prendre part aux festivités de la Semaine de l'environnement. Les familles, les personnes, les écoles et les entreprises peuvent participer aux célébrations en partageant sur les médias sociaux ce qu'ils font pour profiter des joies du grand air et aider l'environnement, en utilisant le mot-clic #SemaineDeL'Environnement.

Pour connaître les activités et les événements qui auront lieu dans le cadre de la Semaine canadienne de l'environnement, visitez le site Web de la Semaine canadienne de l'environnement.

Citation

« En tant que nation, nous sommes fiers de la richesse et de la variété du paysage naturel dont bénéficie le Canada, du nord au sud et d'est en ouest. Les Canadiens (les gouvernements, les entreprises, les peuples autochtones et les jeunes) travaillent ensemble à veiller à ce que nos enfants et nos petits-enfants profitent d'un air et d'un environnement plus sains. Voilà l'esprit de la Semaine canadienne de l'environnement. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Créée en 1971, la Semaine canadienne de l'environnement célèbre les réalisations du gouvernement du Canada dans le domaine de l'environnement et encourage les Canadiens à contribuer à la préservation et à la protection de leur environnement.

dans le domaine de l'environnement et encourage les Canadiens à contribuer à la préservation et à la protection de leur environnement. En 2017, la Semaine canadienne de l'environnement aura lieu du 4 au 10 juin.

Cette année, nous célébrerons la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, la Journée de l'air pur le 7 juin et la Journée mondiale des océans le 8 juin.

