Message du gouverneur général du Canada à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes

OTTAWA, le 4 juin 2017







OTTAWA, le 4 juin 2017 /CNW/ - Depuis bientôt sept ans, j'ai l'honneur d'être le commandant en chef du Canada. Dans le cadre de ces fonctions, j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux membres actifs des Forces armées canadiennes et d'anciens combattants. J'ai toujours été impressionné par leur remarquable sens du devoir, par leur professionnalisme exceptionnel et par les sacrifices qu'ils ont consentis pour défendre les valeurs qui nous sont chères. J'ai également été témoin du lien solide, soudé par la confiance, qui existe entre les civils et les militaires. C'est une grande fierté pour moi de savoir que nous pouvons compter sur nos troupes, tant ici qu'à l'étranger.

J'entretiens un profond respect et une immense gratitude pour nos militaires, ainsi que leur famille, qui oeuvrent à édifier la nation et le monde plus avertis et bienveillants auxquels nous aspirons. En cette Journée des Forces armées canadiennes, je me joins à mes concitoyennes et mes concitoyens pour témoigner toute ma reconnaissance à nos hommes et nos femmes en uniforme pour leur service. J'ai également une pensée particulière pour ceux et celles qui nous ont quittés et pour leurs proches.

Nous n'oublierons jamais.

David Johnston

