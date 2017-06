/R E P R I S E -- Avis aux médias - Soutien financier important pour le développement touristique de la région de Charlevoix/







QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et M. Éric Desgagnés, président de Tourisme Charlevoix, vous invitent à une conférence de presse concernant la reconduction d'une aide financière importante pour le développement touristique de la région de Charlevoix.

Date : Le 5 juin 2017



Heure : 10 h 30



Lieu : Bureau d'information touristique de Charlevoix

444, boulevard Monseigneur de Laval

Baie Saint-Paul (Québec) G3Z 2V3

