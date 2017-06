/R E P R I S E -- Avis aux médias - Soutien financier important pour le développement touristique de la région de la Mauricie/

QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme...

QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, et la présidente de Tourisme Mauricie, Mme Valérie Bourgeois, invitent les représentants des...