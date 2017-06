Élections à la présidence, à la vice-présidence et au bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec - Alain Fortier est élu président de la FCSQ







LAVAL, QC, le 3 juin 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) est heureuse d'annoncer que M. Alain Fortier a été élu à la présidence de l'organisation. M. Fortier, qui est président de la Commission scolaire des Découvreurs depuis 2009, a été élu pour un mandat de deux ans, dans le cadre de la 70e Assemblée générale de la FCSQ qui se tenait aujourd'hui à Laval. Il succède ainsi à Mme Josée Bouchard qui a assumé la présidence de la FCSQ pendant huit ans.

« Pour moi, il est temps de se tourner vers la mission commune, dans le respect de la contribution de chacun, avec ce que ça demande d'écoute, de dialogue, de compromis également, parce que l'intérêt supérieur est la réussite du plus grand nombre d'élèves », a déclaré le nouveau président.

Élection à la vice-présidence de la FCSQ

Pour sa part, Mme Louise Lortie a été élue à la vice-présidence de la FCSQ pour un mandat de deux ans également. Mme Lortie est la présidente de la Commission scolaire de Laval depuis 2009 et elle est engagée en politique scolaire depuis 20 ans.

Alain Fortier est engagé en politique scolaire depuis 2003. Il a débuté son implication comme membre du conseil d'établissement de l'école fréquentée par ses enfants, puis commissaire-parent, pour ensuite devenir commissaire et président de la Commission scolaire des Découvreurs. Il a été président de la Table régionale des présidents des commissions scolaires de la Capitale-Nationale, et est membre de la Commission permanente sur les ressources humaines et membre du Bureau de direction de la Fédération.

Dans le cadre de son mandat, M. Fortier souhaite valoriser les élus scolaires à travers une meilleure connaissance des distinctions locales et régionales, définir la complémentarité des rôles de tous les acteurs qui oeuvrent à la réussite du plus grand nombre d'élèves, actualiser le positionnement politique de la FCSQ sur les enjeux en éducation et enrichir l'essentiel partenariat avec le ministre de l'Éducation.

M. Fortier détient un doctorat en sciences de l'éducation et est responsable de formation pratique à la Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université Laval. Dans le cadre de ses fonctions, il voit au développement pédagogique des stages en éducation préscolaire et enseignement primaire.

Élections au bureau de direction

Les présidents et présidentes des commissions scolaires membres de la Fédération se sont également réunis en conseil général extraordinaire pour élire les membres du bureau de direction. Il est composé de :

Alain Fortier , président de la FCSQ et président de la Commission scolaire des Découvreurs

, président de la FCSQ et président de la Commission scolaire des Découvreurs Louise Lortie , vice-présidente de la FCSQ et présidente de la Commission scolaire de Laval

, vice-présidente de la FCSQ et présidente de la Commission scolaire de Jean-Philippe Bachand , président de la Commission scolaire des Sommets

, président de la Commission scolaire des Sommets Éric Bergeron, président de la Commission scolaire De La Jonquière

Richard Flibotte , président de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

, président de la Commission scolaire de Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles

Gaétan Gilbert, président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois

Alain Grenier , président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud Catherine Harel-Bourdon , présidente de la Commission scolaire de Montréal

Les principales fonctions du bureau de direction sont de faire des recommandations au conseil général, d'assurer la surveillance et l'exécution des mandats du conseil et de voir à la gestion financière et au contrôle du budget.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

