L'équipe du Québec poursuit sa tradition d'excellence aux 23es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

WINNIPEG, le 3 juin 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui avait lieu la cérémonie de remise des médailles des 23es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au RBC Convention Centre qui visait à récompenser la relève de la main-d'oeuvre. L'équipe du Québec a fait bonne figure avec 21 de ses 40 candidates et candidats qui ont remporté une médaille, une proportion de plus de 50%. Parmi les médaillés, 8 compétiteurs québécois ont décroché l'or.

Les deux jours de compétition précédant la cérémonie ont permis à plus de 500 finalistes en provenance des quatre coins du Canada de se surpasser et de faire montre de leur savoir-faire dans près de 40 disciplines spécialisées.

Depuis près de 25 ans, l'équipe du Québec est très performante aux Olympiades canadiennes. Son succès témoigne de l'excellence du système de formation professionnelle et technique québécois et de la qualité de la main-d'oeuvre qui en est issue.

Par ailleurs, cette finale canadienne a également été l'occasion de parfaire l'entraînement des huit jeunes Québécois qui représenteront le Canada lors du Mondial des métiers qui se tiendra à Abu Dhabi en octobre prochain.

Voici la liste complète des médaillés québécois des 23es Olympiades canadiennes :

RANG DISCIPLINES COMPÉTITEURS LIEUX DE FORMATION RÉGIONS Argent Aménagement paysager (PS) (équipe de 2) Vincent Pelchat Marie-Ève Brodeur École professionnelle de Saint-Hyacinthe Montérégie Or Carrosserie (S) Gabriel Richer-Guinard Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme Laval/Laurentides/Lanaudière Bronze Dessin industriel CDAO (PS) Mathieu Bernier Cégep de Sorel-Tracy Montérégie Bronze Esthétique (PS) Jessy Rodier École professionnelle de Saint-Hyacinthe Montérégie Or Infographie (S) Mélinda Poulin CF des Bâtisseurs Chaudière-Appalaches Argent Infographie (PS) Félix Crépeau CFP de Verdun Île-de-Montréal Argent Installations électriques (S) Carl Perreault Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) Chaudière-Appalaches Or Mécanicien-monteur industriel (PS) Alex Gauthier CF Harricana Abitibi-Témiscamingue Argent Mécanique automobile(S) Marc-Olivier Larouche CFP de la Vallée-de-la-Gatineau Outaouais Or Mécanique de machinerie lourde (PS) Jack Dupuis Centre de formation en mécanique de véhicules lourds Chaudière-Appalaches Bronze Mécatronique (PS) (équipe de 2) Xavier St-Pierre Maxime Lapensée Collège Montmorency Laval/Laurentides/Lanaudière Or Mode et création (S) Lisa Aernoudts École des métiers des Faubourgs-de-Montréal Île-de-Montréal Argent Pâtisserie (PS) Maxime Lelièvre Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Île-de-Montréal Argent Peinture automobile (S) Myriam Bisson CFP Val-d'Or Abitibi-Témiscamingue Or Photographie (S) Andréanne Meilleur CFP de Lachine, Édifice de la Rive Île-de-Montréal Bronze Photographie (PS) Isabelle Poerani Fateata Thery CFP de Lachine, Édifice de la Rive Île-de-Montréal Or Techniques d'usinage (S) Sébastien Blanchard École professionnelle de Saint-Hyacinthe Montérégie Argent Techniques d'usinage (PS) Marc-André Audet Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) Chaudière-Appalaches Or Technologie aérospatiale (PS) Grégoire Michetti Cégep Édouard-Montpetit Montérégie

À propos de Compétences Québec

Compétences Québec s'emploie à promouvoir les métiers et les programmes de formation professionnelle et technique en vue d'assurer la prospérité économique du Québec. L'organisme met en valeur les jeunes qui choisissent de se qualifier dans les centres de formation professionnelle et les cégeps du Québec.

En plus des Olympiades, Compétences Québec administre et développe l'Inforoute FPT, une porte d'entrée en ligne du réseau de la formation et un Service régional d'admission en formation professionnelle (SRAFP), guichet d'inscription en ligne pour les jeunes.

À travers toutes ces initiatives, Compétences Québec offre des modèles de réussite, médiatise des métiers méconnus, combat le décrochage scolaire par des activités de sensibilisation aux choix de carrière, et encourage l'esprit d'initiative chez les futurs jeunes travailleurs.

Compétences Québec est membre fondateur de Skills/Compétences Canada, organisme affilié à WorldSkills International qui regroupe près de 75 pays.

