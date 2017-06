ZTE signe avec Telenet un partenariat stratégique sur le 5G et l'IdO







Les premiers ministres Li Keqiang et Charles Michel président chez ZTE et Telenet à Bruxelles la cérémonie de signature

BRUXELLES, 3 juin 2017 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de technologie d'internet mobile pour télécommunications, entreprises et grand public, a annoncé aujourd'hui la signature avec Telenet d'un accord de partenariat stratégique portant sur le 5G et l'internet des objets (IdO), renforçant ainsi la collaboration entre les deux sociétés dans le domaine des technologies de la prochaine génération.

Lors d'une cérémonie au château de Val-Duchesse à Bruxelles, présidée par le Premier ministre Charles Michel et le Premier ministre Li Keqiang, Micha Berger, directeur de la Technologie chez Telenet et Xiao Ming, vice-président principal de ZTE ont signé le nouvel accord élargissant le partenariat entre les deux sociétés afin de couvrir les innovations des réseaux à venir.

M. Berger a déclaré : « Voilà deux mois que nous nous sommes engagés auprès de ZTE et nous en sommes très heureux. Nous sommes persuadés que ce partenariat nous permettra d'offrir une qualité supérieure de réseau mobile pour répondre aux besoins existants et futurs sur toute la Belgique. »

Telenet est le plus grand fournisseur de services à large bande par câble en Belgique. Il est coté sur l'opérateur financier Euronext sous le symbole de téléscripteur TNET, et il propose toute une gamme de télévision numérique et de services fixes et mobiles à une clientèle privée et commerciale en Belgique et au Luxembourg.

En août 2016, Telenet a choisi ZTE pour parfaire son réseau mobile national en déployant la technologie de classe mondiale Uni-RAN de ZTE. Ce projet de modernisation du réseau non seulement a permis aux abonnés de Telenet de bénéficier d'améliorations majeures de performances et de qualité, mais encore a renforcé les capacités de l'opérateur à gérer son exploitation.

ZTE a aidé Telenet à remplacer ses stations de base 2G et 3G, et à optimiser la couverture 4G. La plus grande capacité de réseau ainsi obtenue a renforcé l'expérience utilisateur au niveau des abonnés et l'évolution accompagnant les technologies des futurs réseaux.

Grâce à la technologie industrielle de pointe apportée par ZTE, Telenet a réalisé des essais de terrain et établi un nouveau record de vitesse sur un réseau européen en atteignant des débits de téléchargement de 1,3 gigabit par seconde, soit quatre fois plus vite qu'avec les services 4G.

Ensemble avec ZTE, Telenet est en train d'explorer la technologie des services d'IdO et de haute capacité en faisant appel à des solutions LTE Massive MIMO (entrées multiples, sorties multiples de masse pour technologie d'évolution à long terme) et de diffusion LTE.

En tant que leader mondial de la technologie 5G, ZTE a pris l'engagement d'investir dans la recherche?développement de technologies 5G de base, dont MIMO de masse, MUSA (accès partagé multi-utilisateurs), FB-OFDM (banque de filtres ? multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence, MROF), cellule virtuelle et le découpage de réseau.

ZTE est un acteur majeur et un promoteur mondial de normes et technologies 5G. La société est membre de plus de 70 organismes de normalisation, d'alliances et de forums, notamment de l'Union internationale des télécommunications (UIT), du 3GPP (Projet de partenariat de la 3e génération), l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), de l'Alliance NGMN (Réseaux mobiles de la nouvelle génération) et du Groupe de promotion de l'IMT-2020 (5G, Télécommunications mobiles internationales).

« Chez ZTE, nous sommes emballés par notre accord stratégique avec Telenet », a commenté M. Xiao. « Cet accord fournit une base solide sur laquelle Telenet et ZTE vont étendre et renforcer leur partenariat à long terme sur la voie d'une nouvelle ère du 5G ».

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie M-ICT de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de ses recettes annuelles à la recherche?développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociale des entreprises, et elle est membre du Pacte mondial de l'ONU. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.zte.com.cn.

À propos de Telenet

Telenet Group Holding NV est un fournisseur, basé en Belgique, de médias et de services de communications pour les secteurs public et privé. Il est axé sur la télévision (TV), l'internet et la téléphonie. Le portefeuille de produits de la société comprend entre autres la diffusion de chaînes de TV câblées, les services d'accès à internet, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, les services aux entreprises comme la transmission voix-données par infrastructures de câbles en fibres optiques, câbles coaxiaux et sans fil, prestations destinées notamment aux installations pour le public, la santé et l'éducation ainsi qu'aux fournisseurs de services de voix, de données et d'internet. En outre, la société propose ses produits et services à diverses compagnies, organisations gouvernementales et institutions d'enseignement, tout comme aux petites et moyennes entreprises. Elle exploite Lycamobile comme réseau mobile.

Contacts avec la presse :

Margrete Ma Mark Lee ZTE Corporation Cohn & Wolfe Tél. : +86 755 26775207 Tél. : +852 36651008 Courriel : ma.gaili@zte.com.cn Courriel : mark.lee@cohnwolfe.com

