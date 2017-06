Déclaration - Le ministre Dominic LeBlanc rend hommage aux diplômés 2017 du Collège de la Garde côtière canadienne







SYDNEY, NS, le 3 juin 2017 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations aux finissants de 2017 du Collège de la Garde côtière canadienne.

Il faut être courageux, talentueux et dévoué pour acquérir les compétences et terminer la formation que l'on exige des élèves-officiers de la Garde côtière. Ceux qui ont réussi à terminer ce programme intensif en ressortent avec les compétences et les connaissances requises pour sauver des vies, protéger l'environnement et appuyer la navigation sécuritaire, et ce, jour après jour. Le Canada les remercie d'avoir accepté cette responsabilité incroyable.

Les diplômés de ce Collège sont destinés à une carrière remplie d'aventures uniques, qui les entraîneront dans certains des lieux les plus isolés de notre vaste et beau pays, et parfois même dans d'autres parties du monde. Il s'agit également d'un moment formidable pour grossir les rangs de la Garde côtière, puisque l'organisation elle-même entre dans une période de croissance des plus fascinantes grâce à des investissements historiques, comme ceux découlant du Plan de protection des océans récemment annoncé, qui va permettre d'investir 1,5 milliard de dollars directement dans des initiatives, visant à améliorer la sécurité maritime, et à protéger les océans et les voies navigables du Canada pour les générations à venir. Les jeunes diplômés seront directement touchés, car une grande partie de ce financement sera consacrée à l'amélioration des biens et des navires de la Garde côtière, à l'acquisition de nouveaux outils et de nouvelles technologies, et à l'embauche de nouveaux employés, afin d'améliorer l'efficacité des capacités de recherche et de sauvetage et d'intervention environnementale de la Garde côtière canadienne.

Au nom du gouvernement du Canada, félicitations à tous les diplômés de 2017, alors qu'ils se joignent aux autres braves hommes et femmes qui se désignent fièrement comme étant des « coasties ». Ils font partie d'une organisation qui assure la sécurité des navigateurs et de l'environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont nos héros méconnus. Je les remercie au nom de tous les Canadiens pour leur engagement de service et je leur souhaite le meilleur aujourd'hui et tout au long de leur carrière.

