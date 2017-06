Félicitations aux nouveaux élus de la Fédération des commissions scolaires du Québec







QUÉBEC, le 3 juin 2017 /CNW Telbec/ - À la suite des élections qui se sont tenus aujourd'hui pour la présidence et la vice-présidence, lors de la 70e Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, souhaite féliciter les nouveaux élus.

M. Alain Fortier a été élu au poste de président, tandis que Mme Louise Lortie a été élue à celui de vice?présidente. À titre de président et présidentes des commissions scolaires des Descouvreurs et de Laval respectivement, ils possèdent tous deux une riche expérience dans le domaine de l'éducation.

Lors de son passage à la soirée d'ouverture du 49e Congrès de la FCSQ, le ministre a profité de l'occasion pour rendre hommage à la présidente sortante, Mme Josée Bouchard.

Rappelons que le conseil général de la FCSQ est composé du président et du vice-président ainsi que de l'ensemble des présidentes et présidents de chacune des commissions scolaires qui en sont membres.

Citation :

« Je tiens à féliciter l'ensemble des candidats qui se sont présentés pour occuper les sièges à pourvoir et je suis convaincu que les nouveaux élus sauront relever leurs tâches avec un grand intérêt pour les élèves qui fréquentent les écoles du Québec. Ce sera un grand plaisir pour nous de travailler avec le nouveau président et son équipe. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

