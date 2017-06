/R E P R I S E -- Le vélo en vedette dans les rues de la métropole, les 2 et 4 juin! - Consultez l'INFOCIRCULATION du Festival Go vélo Montréal/







MONTRÉAL, le 31 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les déplacements en auto pourraient demander à la population un peu plus de planification que de coutume à l'occasion du Tour la Nuit et du Tour de l'Île de Montréal, les vendredi 2 juin et dimanche 4 juin, alors que certaines rues seront fermées à la circulation automobile et interdites au stationnement durant quelques heures. Soucieux de bien informer la population, les organisateurs du Festival Go vélo Montréal désirent renseigner les citoyens et visiteurs des dispositions ayant été prises afin de faciliter leurs déplacements automobiles et l'accès aux établissements de santé.

Déplacements des usagers de la route :

Le vendredi 2 juin, le Tour la Nuit débute à 20 h 30 avenue du Parc-La Fontaine, à l'angle de la rue Roy, et se termine au parc Jeanne-Mance. Le parcours des cyclistes emprunte dans l'ordre les arrondissements suivants : Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Sud-Ouest.

Le dimanche 4 juin, le Tour de l'Île de Montréal débute à 9 h 15 avenue du Parc, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal, et se termine au parc Jeanne-Mance. Le parcours des cyclistes emprunte dans l'ordre les arrondissements suivants : Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mont-Royal, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, Sud-Ouest, Lachine, La Salle, Verdun et Ville-Marie.

NOUVEAU Planifiez vos déplacements avec Waze :

Vélo Québec s'associe à Waze pour vous informer de la circulation en temps réel lors du Tour la Nuit et du Tour de l'Île. Comme la carte Waze est mise à jour à partir des données de nos événements, vous pourrez ainsi opter pour les meilleurs itinéraires et ainsi éviter les rues fermées à la circulation automobile.



Téléchargez gratuitement Waze pour iOS et Android à www.waze.com/get

Pour voir la carte du Tour la Nuit sur Waze, cliquez ici

sur Waze, cliquez ici Pour voir la carte du Tour de l'Île de Montréal sur Waze, cliquez ici

Pour consulter l'horaire des rues fermées à la circulation automobile et interdites au stationnement : www.veloquebec.info/fr/govelo/info-circulation

