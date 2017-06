Le gouvernement du Canada annonce un nouveau point d'accès pour pagayeurs au lieu historique national du Canal-Rideau







D'autres occasions pour les pagayeurs de se familiariser avec la nature et l'histoire pendant Canada 150

OTTAWA, le 3 juin 2017 /CNW/ - Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux appartiennent à l'ensemble de la population canadienne et témoignent de notre identité. Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, le gouvernement du Canada invite les Canadiens et Canadiennes à vivre des expériences de plein air et à en apprendre davantage au sujet de leur patrimoine le long du canal Rideau.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministre responsable de Parcs Canada et députée d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna, a annoncé l'aménagement d'un nouveau point d'accès pour pagayeurs le long du lieu historique national du Canal-Rideau sur la rue Waverley à Ottawa. La ministre McKenna a accueilli les gens de la communauté pour un rassemblement de pagayeurs afin de célébrer l'inauguration du troisième et plus récent point d'accès pour pagayeurs au coeur de la capitale nationale.

Cette nouvelle installation garantira aux amateurs de canot, de kayak et de planches à rame un accès sûr et facile au canal Rideau, ce qui permettra aux membres de la collectivité et aux visiteurs de profiter de l'histoire et des splendeurs de ce joyau national. Ce nouveau point d'accès pour pagayeurs sur la rue Waverley est un prolongement du projet pilote qui a commencé par l'installation de points d'accès pour pagayeurs sur l'avenue Clegg et au ruisseau Patterson l'an passé, et qui a connu beaucoup de succès. Le projet démontre l'engagement de Parcs Canada à améliorer continuellement les expériences pour les visiteurs dans ses sites patrimoniaux naturels et culturels.

Dans le cadre de Canada 150, le gouvernement du Canada est très heureux d'offrir l'entrée gratuite à tous les visiteurs des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation en 2017, ce qui comprend les droits d'éclusage gratuits pour tous les plaisanciers. Tout comme les droits d'entrée donnent aux visiteurs l'accès aux merveilles des sites de Parcs Canada, les droits d'éclusage donnent aux plaisanciers l'accès à nos voies navigables historiques. Que ce soit pour marcher, pagayer, pédaler ou naviguer, le canal Rideau est un magnifique endroit où célébrer le 150e anniversaire de la Confédération à Ottawa.

« Je suis ravie d'annoncer l'installation d'un nouveau point d'accès pour pagayeurs le long du canal Rideau. L'ajout d'un point d'accès permet, de façon facile et sécuritaire, aux Canadiens et Canadiennes de profiter de la beauté naturelle de ce lieu historique national important alors que nous célébrons Canada 150. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministre responsable de Parcs Canada et députée d'Ottawa-Centre

En 2016, la ministre McKenna a annoncé deux nouveaux points d'accès pour les planches à rame, les canots et les kayaks sur l'avenue Clegg et le ruisseau Patterson, dans le cadre d'un projet pilote initial le long du lieu historique national du Canal-Rideau.

Semblable aux deux premiers sites, le point d'accès de la rue Waverley sera utilisé seulement par les pagayeurs et sera accessible pendant la saison de navigation régulière au canal Rideau, soit du 26 mai au 9 octobre 2017.

sera utilisé seulement par les pagayeurs et sera accessible pendant la saison de navigation régulière au canal Rideau, soit du 26 mai au 9 octobre 2017. Cette année marque la 185 e saison de navigation au canal Rideau ainsi que le 10 e anniversaire de sa désignation à titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

saison de navigation au canal Rideau ainsi que le 10 anniversaire de sa désignation à titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Accueillant plus d'un million de visiteurs annuellement, le canal Rideau est l'un des lieux historiques nationaux les plus fréquentés au Canada et l'une des destinations les plus prisées de tout l'est ontarien : plus de 50 000 embarcations y passent chaque année et plus de 80 000 cyclistes empruntent les pistes qu'on y trouve chaque mois d'été.

