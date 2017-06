Le Comité de surveillance Louis-Riel vient de terminer la mise en valeur du marais Molson et des sentiers du parc du Boisé-Jean-Milot







MONTRÉAL, le 3 juin 2017 /CNW Telbec/ - Grâce au soutien financier de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et de l'arrondissement de Mercier?Hochelaga-Maisonneuve, le Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) a amorcé en 2015 des travaux d'aménagement et de mise en valeur du marais Molson, situé à l'angle des rues Langelier et Bélanger. D'une valeur totale de plus de 40 000 $, ce projet aura permis la maîtrise du roseau commun, la restauration du sentier du marais, l'aménagement d'une passerelle de 20 mètres en plus de l'installation de 9 panneaux d'interprétation visant à valoriser les comportements responsables à adopter dans ces milieux et à sensibiliser les utilisateurs à la biodiversité du parc.

D'une superficie totale de 7 hectares (deuxième en importance de l'arrondissement), le parc du Boisé-Jean-Milot est riche d'une topographie particulière. En effet, on y trouve une pente abrupte au pied de laquelle se trouve le lit d'un ancien ruisseau faisant place aujourd'hui au marais Molson. Récemment découvert, ce point d'eau était dissimulé par le roseau commun qui envahissait le site. Ce milieu humide joue un rôle important pour la biodiversité du Boisé-Jean-Milot.

Le fort achalandage du boisé accroît la pression sur le milieu naturel. Par exemple, l'érosion des pentes causée par la circulation hors sentiers affecte certains végétaux. De plus, plusieurs marques témoignent du non-respect des écosystèmes (vandalisme, pollution, cueillette, etc.). Grâce à ce projet, la population montréalaise aura désormais un accès durable au parc. « En plus de contribuer à la mise en valeur du marais Molson, souligne Victor Larivière, vice-président du CSLR, cette initiative, qui vise un milieu naturel très fréquenté, sensibilise un grand nombre de citoyens à l'importance des milieux humides en ville et à l'attention qu'on doit leur accorder. »

« La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est heureuse d'avoir pu s'associer étroitement à un projet qui s'inscrit si bien dans sa volonté de soutenir certaines initiatives en milieu urbanisé, de déclarer Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. L'engagement manifesté par la communauté locale à l'égard de ce projet est un important facteur de succès : plus la population connaîtra la valeur écologique des milieux humides, plus elle sera portée à s'associer à leur protection. »

Le Comité de surveillance Louis-Riel tient également à remercier ses précieux collaborateurs sans qui le projet n'aurait jamais pu voir le jour : la caisse populaire Desjardins de même que M. Jacques Brisson, chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), et ses bénévoles.

Le Comité de surveillance Louis-Riel est composé de citoyens engagés dans leur communauté depuis près de 45 ans. La protection et la mise en valeur du parc du Boisé-Jean-Milot, fréquenté par plus de 20 000 personnes par année, comptent parmi les principaux projets de l'organisme depuis 2004. Celui-ci offre des services d'animation et d'éducation liés à l'environnement et des activités grand public ainsi que la possibilité de faire partie d'un club de marche et d'un club d'ornithologie.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2016, la Fondation a accordé 14,1 millions de dollars à 256 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 46 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

