Invitation médias - Ligne de départ du Tour de l'Île de Montréal, dimanche 4 juin - Un départ en chansons avec Vincent Vallières!







MONTRÉAL, le 3 juin 2017 /CNW Telbec/ - Ce dimanche, les représentants des médias sont conviés à une édition inédite du Tour de l'Île de Montréal, à l'occasion des 50 ans de Vélo Québec. Ils auront droit à un départ en chanson avec le populaire Vincent Vallières, un parcours de 50 km aux bornes thématiques, l'exposition ambulante Deux roues, une histoire, sur l'histoire du vélo à Montréal, une collaboration spéciale de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, et une performance de Montréal Complètement Cirque au site d'arrivée.

La ligne de départ du Tour de l'Île de Montréal se situe sur l'avenue du Parc, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Le site d'arrivée est situé parc Jeanne-Mance.

DÈS 7 h : ENTREVUES SPONTANÉES SUR PLACE

Mme Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Évènements et Voyages, et M. Vincent Vallières (à compter de 7 h 30), porte-parole du Festival Go vélo Montréal, sont disponibles à la ligne de départ pour accorder des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir et les personnalités publiques présentes.

IMPORTANT : il y a plusieurs tours la journée du Tour de l'Île de Montréal. Il y a deux départs différents. Le plus spectaculaire avec des milliers de cyclistes réunis est à 9 h 15.

7 h à 9 h 15 - DÉPART DU 65-100 Km Découverte

Il s'agit du départ matinal qui s'échelonnera sur plus de deux heures. Les cyclistes roulent à la file, en respect du code de la sécurité routière dans les rues ouvertes à la circulation automobile.

9 h - CÉRÉMONIE DE DÉPART ET ALLOCUTIONS

Le maître de cérémonie s'entretiendra sur le podium, à la ligne de départ avec :

M. Denis Coderre , maire de Montréal

, maire de Montréal M. Bruno Letendre , président de la fédération des Producteurs de lait du Québec

, président de la fédération des Producteurs de du Québec Mme Suzanne Lareau , présidente-directrice générale de Vélo Québec;

, présidente-directrice générale de Vélo Québec; M. Vincent Vallières, porte-parole du Festival Go vélo Montréal.

9 h 15 - DÉPART EN CHANSONS DU TOUR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL (28km, 50km et 50 km Express)

Une nacelle sera disponible pour les caméramans et les photographes à partir de 8 h 15.

