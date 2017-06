Message du gouverneur général du Canada à l'occasion de la Journée nationale de la santé et de la condition physique







OTTAWA, le 3 juin 2017 /CNW/ - Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis un grand défenseur de l'activité physique, sous toutes ses formes. Ainsi, j'ai sensibilisé mes cinq filles très tôt dans leur vie à l'importance de demeurer actives et je fais de même avec mes petits-enfants. C'est donc un plaisir de souligner la Journée nationale de la santé et de la condition physique.

Les sports jouent un rôle essentiel dans mon quotidien, tout comme dans celui de millions de personnes, et je sais qu'il n'est pas toujours facile de trouver le temps nécessaire dans nos horaires chargés pour pratiquer un sport ou faire de l'exercice. Pourtant, les avantages liés à l'activité physique ont été démontrés à maintes reprises et les nouvelles recherches dans ce domaine ne cessent de le confirmer; bouger procure de nombreux bienfaits pour le corps et fait également des miracles pour l'âme.

En cette journée, j'invite les Canadiennes et les Canadiens à essayer une nouvelle activité -- à pied, dans l'eau ou à vélo -- et à profiter de notre vaste et majestueux territoire pour faire le plein d'air frais.

Engageons-nous à préserver un corps sain, un esprit sain et une nation saine!

David Johnston

