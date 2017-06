/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKenna lancera la Journée mondiale de l'environnement au Village Green de Jack Johnson, à Toronto/

TORONTO, le 2 juin 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Erik Solheim, visiteront le Village Green de Jack Johnson...

GATINEAU, QC, le 2 juin 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Erik Solheim, ont diffusé la liste des...

QUÉBEC, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public...