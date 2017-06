/R E P R I S E -- Invitation médias - Rapides et pas dangereux - José Gaudet et une multitude d'autres artistes s'unissent pour la Fondation québécoise du cancer/

OTTAWA, le 3 juin 2017 /CNW/ - Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis un grand défenseur de l'activité physique, sous toutes ses formes. Ainsi, j'ai sensibilisé mes cinq filles très tôt dans leur vie à l'importance de demeurer actives et je...

Plateforme d'échange sur les plus récentes avancées médicales et scientifiques MONTRÉAL, le 2 juin 2017 /CNW Telbec/ - Réunis le 3 juin en journée à la Maison Symphonique de Montréal, des conférenciers, spécialistes, exposants et participants du...